Часть золотого запаса Китая оказалась подделкой

В Китае крупный производитель ювелирных изделий, компания Wuhan Kingold Jewelry, поймана на использовании поддельных золотых слитков, под которые компания привлекала кредиты и ссуды. Афера была вскрыта случайно, после того, как не получивший вовремя залог кредитор компании Dongguan Trust, решил продать золотые слитки, пишет газета «Ведомости».

После данного сообщения проверять золотые слитки начали и другие кредиторы. В результате вскрылось, что все они сделаны из позолоченной меди.

В общей сложности у компании Wuhan Kingold Jewelry было обнаружено 83 тонны такого «золота», что составляет 4,2% золотого запаса Китая. Закладывая поддельные слитки в период с 2013 года, компания смогла получить финансирования на 20 миллиардов юаней.

Эксперты называют аферу, крупнейшим скандалом с фальшивым золотом в истории страны. Остроты ситуации придает тот факт, что залоги застраховала государственная страховая компания PICC Property and Casualty.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире золото в последнее время поднялось в цене. Уточняется, что по данным на 3 июля стоимость золота достигла 1784,25 доллара за унцию. В 2020 году стоимость превысит две тысячи долларов, считают аналитики Goldman Sachs.