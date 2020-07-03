Что ждать от Байдена? Аналитики примеряют Америку на нового президента

Дональд Трамп стремительно теряет очки — его реакция на протесты Black Lives Matter, последние высказывания и действия по поводу коронавируса, больше напоминающие игнорирование проблемы, все больше склоняют чашу весов в предвыборной гонке в пользу Джо Байдена.

Исследование RealClearPolitics показало, что 3 июля букмекерские конторы в США оценили шансы бывшего сенатора от штата Делавэр на победу на выборах более чем в 59%. При этом Байден на 23% обгоняет нынешнего американского лидера.

Инвесторы тоже проводят срочную переоценку. Опрос Citigroup, проведенный на этой неделе среди 140 управляющих фондов показал, что сейчас 62% из них уже ставят на Байдена, тогда как в декабре 70% респондентов банка были уверены в победе Дональда Трампа.

Все это, как отмечает Financial Times, уже навело аналитиков Уолл-стрит на мысли о том, как же они будут жить при этом президенте. И мысли эти отнюдь не оптимистичные. Тем более, что некоторые эксперты, как отмечает издание, предрекают не только победу экс-вице-президента, но и то, что демократы получат большинство в обеих палатах конгресса.

Как считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, это вполне возможный сценарий, и его реализации могут серьезно помочь протесты. «Протесты так поддерживаются и подкручиваются либеральными медиа и политиками демократическими, как раз для того, чтобы не только ослабить Трампа, но и на волне этих протестов взять Конгресс», — рассказал Суслов «Эксперт-онлайн».

«Тогда на два года у администрации Байдена будет иллюзия успеха и эффективности», — полагает эксперт, отмечая, что это довольно частое явление в Штатах. С этого, например, начинал Барак Обама: первые два года его президентства демократы были в обеих палатах Конгресса, плюс сам он был демократом. «Но это длится недолго. И это обычно заканчивается еще большим ужесточением политической борьбы», — подчеркивает Суслов.

Куда катится экономика

Так чего же ждут аналитики и эксперты? Политический курс Байдена и демократов в целом, в первую очередь, скажется, естественно, на экономике страны. И, как ожидают специалисты, скажется негативно.

В первую очередь речь идет о повышении налогов, отмечает FT. Если Трамп, придя к власти в 2016 году, снизил планку налога на прибыль с 35% до 21%, то Байден, как полагают в Goldman Sachs, скорее всего, поднимет ее до 28%. И это будет не единственное повышение.

«Что касается экономической программы Байдена, то в ней предусмотрено повышение налогов. Дональд Трамп провел налоговую реформу, которая дала значительный рост экономике и числу рабочих мест. В случае победы демократов этот эффект будет нивелирован, а экономика США столкнется с еще большей рецессией, чем сейчас», — прокомментировал ситуацию нашему изданию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он указывает на то, что кроме всего прочего, Байден — один из сторонников повышения подоходного налога для «богатых». В его версии — с 36% до 39,6%. Вырастет с его приходом в Белый дом и налог на прирост капитала — с 23,8% до 28-35%.

«Кроме того, экономическая стратегия политика предполагает двукратное увеличение налога на доходы, полученные за рубежом», — рассказывает аналитик. — «Изменение инвестиционных настроений, ужесточение фискальной политики на фоне кризиса означает, что США (первая экономика мира) войдет в глубокую депрессию, что также скажется негативно на всей мировой экономике и отдельных странах. Текущий кризис в такой ситуации может затянуться на долгие годы — о чем уже предупреждает ФРС».

«Новая политика не сконцентрируется на каком-то отдельном секторе, она ударит по всему», — заявила FT глава американского фонда управления активами Aviva Investors Сьюзан Шмидт.

Кому еще не понравится приход Байдена к власти? Один из пунктов программы этого кандидата — закрепление минимальной оплаты труда на уровне $15 в час. Это серьезно ограничит прибыль розничных продавцов и другого бизнеса, полагающегося на недорогой низкоквалифицированный труд.

Впрочем, изменение внутреннего экономического климата не обязательно окажет негативное влияние на рынки других стран, особенно развивающихся, считает экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец: «На наш взгляд, приход Байдена может характеризоваться таким важным трендом как разворот потоков инвестиций из США в формирующиеся рынки — в президентский срок Трампа направление движения было преимущественно обратное». По словам эксперта, это может поддержать финансовые рынки как России, так и всего пространства СНГ. Причем эффект будет усиливаться сохранением процентных ставок в США и ЕС на минимальных уровнях, что в базовом сценарии инвестиционной компании предусматривается на достаточно продолжительный период.

«Зеленый курс» без зеленого света

Но гораздо больше вопросов вызывает экологическая программа господина Байдена. Его (а точнее демократический в целом) «Новый зеленый курс» предполагает достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Столь грандиозные планы беспокоят представителей сразу нескольких отраслей. По словам Артема Деева, в первую очередь — нефтяников Техаса: около 76% членов TXOGA (Техасская нефтяная ассоциация) считают, что избрание Джо Байдена является главной угрозой для экономического благополучия их компаний. Кроме того, пакет законопроектов по проблеме изменения климата, которые поддерживает кандидат от демократов, представляет угрозу для обрабатывающей отрасли и сектора АПК.

«Экологическая программа Байдена угрожает свести на нет успехи сланцевой отрасли Штатов, которые были достигнуты за последние годы. В результате США могут потерять свою долю на глобальном рынке углеводородов, чем воспользуются конкуренты — Саудовская Аравия, в первую очередь», — отмечает Деев, добавляя при этом, что спрос на мировом рынке ресурсов в любом случае ждет перераспределение в пользу природного газа и СПГ, а доля нефти будет постепенно сокращаться. Такие планы есть и у ЕС, и у Китая — крупнейших потребителей. «Потому сейчас идет такая ожесточенная борьба за рынки, тем более, что и спрос сокращается по причине мирового кризиса», — поясняет аналитик AMarkets.

С тем, что ситуация на рынке энергоносителей уже меняется и без участия господина Байдена согласна и Софья Донец. По ее словам, усиление экологической повестки зависит не столько от победы главного оппонента Трампа — это глобальный тренд, важная часть стратегии развития, принятой ЕС. И период пандемии еще больше усилил глобальный фокус на вопросах устойчивого развития. «Это неизбежно будет сказываться на рынке энергоносителей в долгосрочной перспективе, ограничивая возможности его роста и повышения цен, что потребует подстройки и от России», — резюмирует эксперт.

По мнению же Дмитрия Суслова, маловероятно, что «Новый зеленый курс» вообще выльется в нечто большее, чем политическая декларация.

«Экологическая проблематика и изменение климата с 90-х годов еще были одним из главных общих приоритетов демократической партии, начиная с Альберта Гора. И демократическая партия держит флаг экологии и борьбы с изменением климата. И поэтому абсолютно не случайно: Европейский союз запустил свой «зеленый курс», а демократическая партия не хочет допустить того, чтобы ЕС был глобальным лидером в борьбе с изменением климата. И они свою программу, не менее амбициозную, представляют», — поясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Но все упирается в то, что в Соединенных Штатах администрации меняются, это неизбежно. «Даже если сейчас победит Байден, в любом случае, либо через четыре года, либо через восемь лет вернутся республиканцы. Более того, нормой политической жизни в США является разделенное правление: в Белом доме одна партия, в Конгрессе, в одной из палат – другая партия. И в этой связи в любом случае имплементация подобного рода программ должна получить поддержку в Конгрессе», - поясняет Суслов. А республиканцы байденовский «зеленый курс», полное обнуление выбросов к 2050 году, не поддерживают. Кроме того, как поясняет эксперт, в США это, по сути, невозможно — Штаты являются более энергетически зависимой страной, чем ЕС. А ведь даже там есть проблемы со странами Восточной Европы.

Плюс — надо учитывать серьезный элемент американского федерализма: каждый штат во многом определяет свою собственную экономическую политику сам для себя, в том числе с налогами. «То есть это очень трудная, долгая история», — поясняет Дмитрий Суслов.

Корректировка курса

Однако пока аналитики Уолл-Стрит размышляют над тем, насколько от прихода Байдена пострадает экономика США, в других странах уже вычисляют его вероятный внешнеполитический курс.

По мнению Дмитрия Суслова, этот президент попытается в первую очередь восстановить отношения с европейскими союзниками, и преодолеть тот трансатлантический раскол, который при Трампе принял совершенно грандиозные масштабы.

«Конечно, вернуться к благословенным временам Барака Обамы, не говоря уже о временах Билла Клинтона, не получится, но все же, на какое-то время трансатлантические отношения улучшатся», — считает Суслов. И это плохо в первую очередь для России, потому что у нее резко сузится свобода маневра внешней политики и резко сузится возможность российско-европейского сотрудничества, независимого от российско-американской конфронтации.

«Если трансатлантические отношения улучшатся, то у европейцев будет меньше оснований для таких инициатив, как, например, инициатива Макрона об улучшении отношений с Россией. Потому что одной из главных причин таких инициатив является именно плохое состояние трансатлантических отношений и нынешнее поведение США», — рассуждает замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике, добавляя, что в случае победы Байдена уменьшится возможность раскола США и Европы по вопросам санкций.

Если во время президентства Обамы США и Европа вводили антироссийские ограничительные меры синхронно, то при Трампе Штаты начали действовать без оглядки на союзников, начав принимать санкции практически по всему. Европейцы же продолжили придерживаться украинского пакета.

Впрочем, в трансатлантическом курсе могут быть и плюсы: налаживая отношения с Брюсселем, Вашингтон может частично «отстать» от российско-европейских проектов и отказаться от вторичных санкций по ним (задевающих в первую очередь союзников) в пользу первичных, причем, скорее всего, персональных антироссийских санкций против политиков, чиновников и других членов «кремлевского списка».

Экзистенциальный враг

«Если победит Байден, то в гораздо меньшей степени можно будет представить смягчение европейских санкций в отношении России. В гораздо меньшей степени можно будет представить нормализацию отношений России с Францией, Германией, со странами Западной Европы в целом. И санкционная политика будет в большей степени координироваться Соединенными штатами и Европейским союзом», — полагает Дмитрий Суслов.

Собственно, 1 июля Джо Байден заявил, что в случае победы в президентской гонке, намерен проводить жесткую политику в отношении России, выразив готовность пройти путь «от Совета Безопасности ООН до применения санкций». Кроме того, экс-сенатор почему-то считает, что его на посту американского лидера не хочет видеть Владимир Путин.

Дмитрий Суслов уверен, что позиция администрации Байдена в случае его победы по отношению к России действительно станет гораздо жестче, чем тот двухпартийный консенсус, который существует в Соединенных Штатах сейчас. На данный момент в Америке в принципе нет влиятельной политической силы, выступающей за улучшение отношений с Москвой, поясняет эксперт. Кроме того, она стала инструментом американской внутриполитической борьбы: обе партии обвиняют друг друга в том, что они в отношении России проводят недостаточно жесткую, слабую политику, а то и находятся в некой зависимости от нее. И российский фактор используется демократами, чтобы торпедировать Трампа (самый последний скандал из этой серии – афганский).

«Но в случае, если победит Байден, республиканцы будут рассматривать все внешнеполитические шаги администрации Байдена в отношении России сквозь призму того «а не является ли эта администрация тоже зависимой от России, а использует ли эта администрация все имеющиеся ресурсы для того, чтобы Россию сдерживать?»», — поясняет Дмитрий Суслов, отмечая, что таким образом фактор использования России во внутренней политике сохранится.

Но это еще не все. Любимый конек демократов, начиная с 2016 года — вмешательство России в американские выборы, приведя к власти Дональда Трампа. Плюс — демократы в меньшей, чем республиканцы, степени рассматривают Россию не только как соперника геополитического, но и как политико-идеологического, стремящегося разрушить американскую демократию и американские ценности.

«Подобная постановка вопроса делает Россию экзистенциальным врагом», — отмечает Дмитрий Суслов, — «Если ты хочешь разрушить сами первоосновы моего общества, моей политической системы, моих ценностей, значит, ты — экзистенциальный враг». Это, по словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, делает отношение демократов, традиционной демократической политической элиты и истеблишмента еще более враждебным.

Впрочем, вряд ли в Кремле кто-то питает иллюзии относительно того, что проигрыш на выборах, которые пройдут в ноябре в Соединенных Штатах станет хоть в чем-то выигрышем для Москвы. Но, сегодня Трамп, завтра — Байден, через 4 года — кто-то еще. Как говорится, «и это пройдет».