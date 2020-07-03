Диетолог рассказал о соке, нормализующем давление без лекарств

Британские диетологи поделились результатами своих исследований относительно продуктов, помогающих снизить давление, пишет издание Express.

Сообщается, что всего один стакан вишневого сока на завтрак поможет гипертоникам привести в норму давление, не прибегая к лекарственным препаратам. 60 мл напитка могут снизить систолическое кровяное давление на целых 7 мм рт.ст., рассказала диетолог Сара Брюэр. Она уточнила, что вишня сама по себе богата антиоксидантами – полифенолами, которые отлично расширяют кровеносные сосуды, а также повышают их эластичность.

Врачи отмечают быструю нормализацию давления после употребления вишневого сока, а эффект держится до восьми часов.

Ранее сообщалось, что яблочный пирог и шоколад не только не прибавляют лишний вес, но и помогают похудеть. Медики рекомендуют делать выбор в пользу шоколада с содержанием какао не менее 70%, а яблочный пирог советуют приготовить дома с использованием желатина и кусочками свежих фруктов. Помимо этого, специалисты предлагают в качестве перекуса легкий десерт на основе ягод, фруктов и йогурта.