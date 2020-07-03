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Диетолог рассказал о соке, нормализующем давление без лекарств

Москва, 03.07.2020
  • Диетолог рассказал о соке, нормализующем давление без лекарств

Из открытых источников

Британские диетологи поделились результатами своих исследований относительно продуктов, помогающих снизить давление, пишет издание Express.

Сообщается, что всего один стакан вишневого сока на завтрак поможет гипертоникам привести в норму давление, не прибегая к лекарственным препаратам.  60 мл напитка могут снизить систолическое кровяное давление на целых 7 мм рт.ст., рассказала диетолог Сара Брюэр. Она уточнила, что вишня сама по себе богата антиоксидантами – полифенолами, которые отлично расширяют кровеносные сосуды, а также повышают их эластичность.

Врачи отмечают быструю нормализацию давления после употребления вишневого сока, а эффект держится до восьми часов.

Ранее сообщалось, что яблочный пирог и шоколад не только не прибавляют лишний вес, но и помогают похудеть. Медики рекомендуют делать выбор в пользу шоколада с содержанием какао не менее 70%, а яблочный пирог советуют приготовить дома с использованием желатина и кусочками свежих фруктов. Помимо этого, специалисты предлагают в качестве перекуса легкий десерт на основе ягод, фруктов и йогурта.

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