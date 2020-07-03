НАО отказывается объединяться с Архангельской областью

Большинство жителей Ненецкого автономного округа не хотят объединяться с Архангельской областью, заявил председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он добавил, что с этим связано протестное голосование против внесения поправок в Конституцию РФ.

Фадеев напомнил, что в ходе голосования по новой Конституции в 1993 году против выступило 17 регионов, в этом году один - все остальные регионы поддержали поправки.

«Тема объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области, которая вызвала протестные настроения и повлияла на отрицательный результат голосования по поправкам в Конституцию в НАО, закрыта, регионы не объединят», – заявил РБК врио главы НАО Юрий Бездудный.

В НАО против внесения изменений в основной закон страны выступило 55,25% избирателей, за проголосовало 43,78%. В Кремле этот результат «не драматизируют», сообщил агентству «Интерфакс» источник близкий к Кремлю. В общей сложности по России поддержали поправки 77,92% участников голосования.

Меморандум о намерении объединить регионы 13 мая текущего года подписали врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. Референдум по данному вопросу предполагалось провести в регионах в сентябре. В обоих субъектах были созданы рабочие группы, которые приступили к сбору предложений относительно процесса объединения. Однако практически сразу стало понятно, что жители НАО выступают против объединения. В частности, ненецкий народ «Ясавэй» является активным противником такого соседства из-за боязни потерять идентичность.