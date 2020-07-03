Как защитить себя и близких после снятия ограничений, пока опасность заболевания еще сохраняется?

Как заблокировать вирус?

Похожа ли "Человеческая" болезнь на компьютерную программу, которую можно изменить? Наш организм, конечно, можно сравнить с биокомпьютером, но он далеко не железный. Впрочем, именно от нас зависит предоставим ли мы организму справляться с бедой самому или сможем оказать ему всевозможную помощь и поддержку в борьбе с коварной инфекцией. Как известно, главный инструмент в борьбе с вирусом, то есть вакцину, еще не разработали, поэтому постараемся разобраться, возможно ли в текущих условиях укрепить организм другими средствами.

Кто кого победит?

В чем коварство вируса? Он мастерски, изощренно обманывает наш организм, умело втираясь в доверие к его клеткам, те не замечают подвоха и позволяют вирусу пристыковаться. А еще он всеми силами старается обхитрить иммунную систему, то есть нашу защиту. К сожалению, нередко, ему это удается.

Стоп-стоп-стоп! Вернемся назад и попробуем избежать худшего. Что если у нас будет хороший тренер, который научит нашу иммунную систему быстрее находить и лучше распознавать вирусы под любым прикрытием и поможет дать им своевременный и достойный отпор? Где же взять такого правильного тренера?

Натуральное действующее вещество - дезоксирибонуклеат натрия, содержащееся в серии препаратов под наименованием «Деринат», - способствует нормализации иммунного ответа, поддерживая и укрепляя слабые места собственных защитных сил организма. Деринат поможет иммунитету ускорить процесс распознавания вируса, что позволит справиться с ним легче, если все же не посчастливилось, и произошло заражение. В результате вирусам уже не приходится рассчитывать на открытые входные ворота и быструю, легкую победу. Поэтому правильное укрепление иммунитета это очень важно!

Защитный барьер

Какой же барьер первый и самый главный?

Возбудитель нового заболевания передается преимущественно воздушно-капельным путем оседая и закрепляясь на слизистых оболочках, в первую очередь дыхательных путей. Заражение неизбежно? Далеко не всегда, потому что в носоглотке есть невидимый барьер противостоящий вирусам и бактериям. Это слизистая оболочка верхних дыхательных путей. Для того, чтобы хорошо справляться со своими противовирусными обязанностями, она должна быть здоровой, цельной и невредимой. Так что же ей может помешать? Сухой и загрязненный воздух, температурные перепады и сами вирусы систематически разрушают эту преграду, ослабляя ее защитные свойства.

Пострадавший в боях щит необходимо чинить! Но лучше до этого не доводить и ухаживать, заботиться о нем регулярно и своевременно. Может ли с этим помочь "Деринат"? Да! Он бережно восстанавливает слизистую оболочку носа, залечивая ранки, нормализуя ее состояние и приводя в порядок ее защитные свойства благодаря своему выраженному репаративному эффекту. Так проявляется заживляющее действие препарата.

Что делать, если избежать заражения не удалось?

Правильная профилактика помогает защищаться от инфекции, но если вирусная атака была очень сильна, произойдет заражение. Это случится, если в организм попадет сразу много вирусных частиц. «Звездный» вирус очень контагиозен, то есть заразен: один, даже бессимптомно, заболевший человек может заразить многих других.

"Деринат" используется и в комплексной терапии. Он смягчает симптомы, облегчает течение заболевания и уменьшает вред, который "многопрофильная" инфекция наносит органам и тканям.

К тому же комплексное средство поддерживает иммунитет. А это снижает риск развития бактериальных осложнений и повторного заражения.

Хитрый вирус с непростым характером! Не стоит заканчивать терапию преждевременно, особенно, если болеют пожилые люди или маленькие дети. Необходимо довести лечение до конца, потому что шутить можно с чем угодно, но только не со здоровьем.

предоставлено пресс-службой

К вирусной опасности нельзя относиться несерьёзно!

В случае с вирусной инфекцией "Деринат" помогает выздороветь легче без, присущих гриппу, бактериальных осложнений и серьезного ослабления иммунитета. Важно, что этот препарат подходит пациентам любого возраста, ведь он разрешен к применению даже у маленьких детей с самого рождения. Для большего удобства препарат выпускают в форме капель и спрея.

Будьте здоровы, не болейте, лечитесь правильно и выздоравливайте легче!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ