Кризис в Европе превзошел все ожидания

Правительства стран Европы заявили, что не ожидали, что кризис в регионе достигнет таких масштабов, пишет Bloomberg. Агентство сообщает, что последствия превзошли ожидания, а отказаться от мер стимулирования экономики и поддержки бизнеса удастся нескоро.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, которые вводились из-за коронавирусной инфекции, потребность в расширении программ поддержки занятости населения растет. В настоящее время меры помогают сохранить рабочие места для 50 миллионов европейцев. Кроме того, доступна отсрочка по уплате налогов и выплате кредитов.

По прогнозам экономистов, если свернуть антикризисные меры, Европу накроет всплеск безработицы, который поставит под угрозу восстановление экономики. В настоящее время европейская экономика нуждается в четком соблюдении баланса между сокращением и сохранением государственной поддержки, заявил аналитик немецкого банка Commerzbank AG.

Также на ситуацию оказывают влияние новые вспышки заражения коронавирусом. К примеру, в некоторых районах Великобритании и Португалии властям пришлось вернуть отмененные ранее ограничения.

В выигрыше оказалась в настоящее время только Швеция, которая отказалась от карантина. За период с апреля по июль текущего года курс шведской кроны к евро вырос с 11,2 кроны до 10,4 кроны.