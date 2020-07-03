Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

В четверг, 2 июля рубль развернулся к основным резервным мировым валютам, благодаря росту мировых рынков и ценам на «чёрное золото», которые пошли в рост ещё в среду, когда в России был выходной день. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 70,44 руб., что сразу на 84,25 коп. ниже закрытия вторника. Значительно потеряла вчера и единая валюта ЕС – курс евро составлял 79,12 руб., что на 88 коп. дешевле чем было вечером во вторник.

По мнению экспертов, оптимизм участников внутреннего валютного рынка вчера был обусловлен позитивными настроениями глобальных площадок, которые росли на фоне данных макроэкономической статистки из США, оказавшейся лучше прогнозов, а также на новостях о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса COVID-19. Кроем того, рубль поддержали цены на нефть.

Намомним, начиная со среды котировки на «чёрное золото» уверено пошли вверх после сообщения американского Минэнерго о максимальном за последние полгода снижении запасов сырья в стране.

Так, вечером в четверг стоимость контрактов на нефть марки Brent поднялась в цене до 42,63 долл. за баррель (плюс 1,43%). Выросли и фьючерсы на нефть сорта WTI, которые торговались вчера по 40,26 долл. за бочку (+1,1%).

Алексей Капитанов из Инбанка напомнил, что все предыдущие дни рубль двигался в русле тенденции на ослабление всех валют EM, которые чувствовали себя очень некомфортно из-за регулярных сообщений о роста числа заражений COVID-19 и опасений начала в мире второй волны коронавируса.

«Однако вчера с самого утра рубль начал мощный рост и в итоге смог развернуться к доллару и евро, отыграть солидные потери начала недели. Основной причиной укрепления российской валюты стали растущие цены на «чёрное золото», что уже ни для кого не является чем-то неожиданным. Если сегодня не произойдёт, что-то совсем уже из ряда вон выходящее, то рубль имеет все шансы завершить неделю в диапазоне 70,00-70,50, что после мощного падения последних дней будет просто замечательно», – предположил Капитанов.

Оптимистический прогноз относительно курса рубля на краткосрочную перспективу сделали и аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко, которые полагают, что недавнее снижение нацвалюты, скорее всего, носило временный характер, как и факторы, ставшие драйверами этого снижения.

«Речь, прежде всего идёт о призывах к новым антироссийским санкциям, прозвучавшим из США и которые не встретили поддержку главы Белого дома Дональда Трампа и представителей Республиканской партии в Сенате. Нам представляется, что они, скорее всего, носят точечные меры в отношении отдельных российских лиц и вряд ли как-то скажутся на курсе рубля. По крайней мере в ближашие дни. В этой связи мы полагаем, что на торгах в пятницу, курс рубля ещё немного укрепится в обеих валютных парах, а в подельник вернётся обратно в коридор ниже 70,00», – заявили аналитики «Сбербанка».

Похожего мнения придерживается Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал». Он предположил, что если сегодня из-за океаны не появятся новости о продолжении ограничительной антироссийской риторики, то рубль почти наверняка полностью восстановит утраченные во вторник позиции.

Александр Осин из «Фридом Финанс» прогнозирует, что курс рубля сегодня во многом будет зависеть от цен на нефть.

«Мы считаем, что если нефтяные котировки продолжат умеренно расти или хотя бы просто не снижаться в цене, то укрепится и рубль. При падении нефти, а это всё-таки также исключать нельзя, в очередной раз развернётся и национальная валюта. Поэтому рабочую неделю рубль в паре с долларом завершит торгами в диапазоне 69,50-71,50, а с евро – в коридоре 78,60-81,10», – резюмировал он.