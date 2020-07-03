Минздрав откорректировал список препаратов для лечения коронавируса

Из списка лекарств, рекомендуемых Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, убрали лопинавир плюс ритонавир. Ведомство исключила комплекс из списка применяемых лекарств в терапии у детей.

Для взрослых пациентов лекарства по-прежнему рекомендованы для лечения, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там отметили, что препарат не доказал свою эффективность и безопасность. Помимо России его применяли в Китае, Иране и США. Ранее о бесполезности данного лекарства сообщили в Британии после проведенного исследования RECOVERY. Ученые заявили, что положительное влияние на больных коронавирусной инфекцией не доказано, также не получены данные об эффекте препарата на больных в тяжелом состоянии.

По сообщению оперативного штаба, в России за последние 24 часа выявлено еще 6 556 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. 32,5% новых заболевших не имели клинических проявлений. В общей сложности в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции. Вчера, 2 июля в России было выявлено 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.