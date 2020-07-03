Опрос: россияне чувствуют ответственность за ситуацию в мире из-за COVID-19

Согласно опросу, который провели специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), более 64% россиян чувствуют ответственность за ситуацию в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19, ещё 55% респондентов – за ситуацию в мире.

При этом наши соотечественники старшего возраста (66 лет и выше) заявляли об этом чаще в отличие от более молодых граждан, передаёт ТАСС.

Кроме того, выяснилось, что 90% участников этого опросу чувствуют ответственность за происходящее в семье; 60% – у себя на работе; 77% - в своем доме, дворе и 70% - в городе/ селе.

Любопытно, что мужчины реже чем женщины чувствуют свою ответственность практически по всем дистанциям, за исключением работы и семьи, где зафиксирована равная доля ощущения ответственности у женщин и мужчин.

Опрос был проведён методом телефонного интервью в период с 1 апреля по 3 мая 2020 года среди 2012 граждан РФ старше 18 лет.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 30 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 556 новых больных COVID-19.

Всего к утру 3 июля в 85 регионах страны зафиксировано 667 883 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 437 893 (+8 915). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 859 человек (+176 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 659 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 298 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+271), Санкт-Петербург (+263) и Иркутская область (+249).

Таким образом, коэффициент распространения инфекции в Москве 3 июля составил 0,87. В России в общей сложности этот показатель равен 0,98.

Накануне в России было зафиксировано 6 760 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.