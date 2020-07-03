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Первые экзамены основной волны ЕГЭ в России прошли без сбоев

Москва, 03.07.2020

Первые экзамены основной волны ЕГЭ завершились в России штатно и без сбоев.

Согласно информации пресс-службв Рособрнадзора, лишь в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ было задержано из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения. Но эти сбои были оперативно устранены, а участники смогли написать ЕГЭ.

Свои результаты все участники экзаменов получат не позже 17 июля, передаёт агентство «Интерфакс».

В пятницу, 3 июня в нашей стране стартовала основная кампания ЕГЭ-2020, абитуриенты написали испытания по литературе, информатике и географии. В общей сложности, в экзаменах приняли участие порядка 170 тыс. выпускников.

Полное расписание основных экзаменов ЕГЭ в этом году:

  • 3 июля — география, литература, информатика
  • 6 июля — русский язык
  • 7 июля — русский язык
  • 10 июля — профильная математика
  • 13 июля — история, физика
  • 16 июля — обществознание, химия
  • 20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»
  • 22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»
  • 23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»
  • 24 и 25 июля – резервные дни

 Для не явившихся по уважительным причинам установлены следующие даты:

  • 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история
  • 5 августа — русский язык
  • 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика
  • 8 августа – резервный день для второй фазы экзаменов

Результаты экзаменов можно будет узнать не позже 15 августа. После этого их увидят вузы и в течение десяти дней после объявления последних результатов выпустят приказы о зачислении.

Напомним, ранее сообщалось, что важной особенностью ЕГЭ 2020 является то, что участник не сможет пересдать экзамен при дисквалификации. Сдать экзамен позже в резервные дни смогут лишь те участники, которые не пришли на экзамен в основные даты по уважительной причине, такой как ухудшенное состояние здоровья. Исключение также сделают для тех, кому стало плохо непосредственно во время проведения экзамена, из-за чего пришлось покинуть аудиторию.

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