Первые экзамены основной волны ЕГЭ в России прошли без сбоев

Первые экзамены основной волны ЕГЭ завершились в России штатно и без сбоев.
Согласно информации пресс-службв Рособрнадзора, лишь в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ было задержано из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения. Но эти сбои были оперативно устранены, а участники смогли написать ЕГЭ.
Свои результаты все участники экзаменов получат не позже 17 июля, передаёт агентство «Интерфакс».
В пятницу, 3 июня в нашей стране стартовала основная кампания ЕГЭ-2020, абитуриенты написали испытания по литературе, информатике и географии. В общей сложности, в экзаменах приняли участие порядка 170 тыс. выпускников.
Полное расписание основных экзаменов ЕГЭ в этом году:
Для не явившихся по уважительным причинам установлены следующие даты:
Результаты экзаменов можно будет узнать не позже 15 августа. После этого их увидят вузы и в течение десяти дней после объявления последних результатов выпустят приказы о зачислении.
Напомним, ранее сообщалось, что важной особенностью ЕГЭ 2020 является то, что участник не сможет пересдать экзамен при дисквалификации. Сдать экзамен позже в резервные дни смогут лишь те участники, которые не пришли на экзамен в основные даты по уважительной причине, такой как ухудшенное состояние здоровья. Исключение также сделают для тех, кому стало плохо непосредственно во время проведения экзамена, из-за чего пришлось покинуть аудиторию.