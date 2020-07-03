Первые экзамены основной волны ЕГЭ в России прошли без сбоев

Первые экзамены основной волны ЕГЭ завершились в России штатно и без сбоев.

Согласно информации пресс-службв Рособрнадзора, лишь в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ было задержано из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения. Но эти сбои были оперативно устранены, а участники смогли написать ЕГЭ.

Свои результаты все участники экзаменов получат не позже 17 июля, передаёт агентство «Интерфакс».

В пятницу, 3 июня в нашей стране стартовала основная кампания ЕГЭ-2020, абитуриенты написали испытания по литературе, информатике и географии. В общей сложности, в экзаменах приняли участие порядка 170 тыс. выпускников.

Полное расписание основных экзаменов ЕГЭ в этом году:

3 июля — география, литература, информатика

6 июля — русский язык

7 июля — русский язык

10 июля — профильная математика

13 июля — история, физика

16 июля — обществознание, химия

20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»

22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»

23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»

24 и 25 июля – резервные дни

Для не явившихся по уважительным причинам установлены следующие даты:

3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история

5 августа — русский язык

7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика

8 августа – резервный день для второй фазы экзаменов

Результаты экзаменов можно будет узнать не позже 15 августа. После этого их увидят вузы и в течение десяти дней после объявления последних результатов выпустят приказы о зачислении.

Напомним, ранее сообщалось, что важной особенностью ЕГЭ 2020 является то, что участник не сможет пересдать экзамен при дисквалификации. Сдать экзамен позже в резервные дни смогут лишь те участники, которые не пришли на экзамен в основные даты по уважительной причине, такой как ухудшенное состояние здоровья. Исключение также сделают для тех, кому стало плохо непосредственно во время проведения экзамена, из-за чего пришлось покинуть аудиторию.