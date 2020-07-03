Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за угрозы коронавируса

Все официальные зоны отдыха с купанием и без купания в Москве по-прежнему будут закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте столичного Управления Роспотребнадзора, вместе с тем, в связи с установлением в Москве тёплой погоды, специалистами ведомства регулярно проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга.

«Это вопрос находится на контроле Управления», - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 30 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 556 новых больных COVID-19.

Всего к утру 3 июля в 85 регионах страны зафиксировано 667 883 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 437 893 (+8 915). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 859 человек (+176 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 659 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 298 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+271), Санкт-Петербург (+263) и Иркутская область (+249).

Таким образом, коэффициент распространения инфекции в Москве 3 июля составил 0,87. В России в общей сложности этот показатель равен 0,98.

Накануне в России было зафиксировано 6 760 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.