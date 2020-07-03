Прогноз погоды до конца лета сильно озадачит россиян

После нестабильного июня, когда столбики термометров, словно бешеные, то резко устремлялись вверх, то также стремительно падали вниз, второй календарный месяц лета 2020 почти сразу заявил о себе жаркой погодой с высоким температурным фоном и мощными тропическими ливнями.

При этом синоптики сильно озадачили россиян, пообещав им до конца этого сезона аномальный зной, который может привести к целой серии таких опасных катаклизмов, как природные пожары, обильные осадки, грозы, град, молнии и шквалистый ветер.

Погода в Москве до конца лета. Прогноз синоптиков

Например, в Москве весь июль будет жарко. По прогнозу синоптиков, летний зной накроет столицу уже в эти выходные. Ожидается, что воскресенье, 5 июля, воздух прогреется до плюс 30. Однако возможны дожди, грозы и молнии, а в области к этому «комплексному климатическому обеду» добавится ещё и град.

Жара сохраниться и в начале следующей недели. После чего в Москве станет чуть свежее, но, как предупреждают метеорологи – ненадолго. В 20-х числа июля в регион вторгнется антициклон, который доставит сюда новую порцию горячего воздуха. Однако ближе к началу августа небесная канцелярия обрушит на столичный регион мощные ливни, грозовые раскаты и шквалистый ветер.

Последний летний месяц, по прогнозу синоптиков, также озадачит жителей Москвы и многочисленных туристов. Так, в начале августа столицу ждёт высокая дневная температура – до плюс 30 и дефицит осадков.

Аномальная жара, продержится здесь примерно до середины месяца. Ей на смену придёт резкое похолодание. Как поясняют метеорологи, причиной существенного изменения погоды может стать циклон из Арктики, который традиционно атакует Москву и Подмосковье ближе к началу осени.

Вот и в этом году арктическое вторжение буквально за день-два полностью поменяет климатическую обстановку в регионе – ясная солнечная погода сменится сильной облачностью, усилится ветер, станут выпадать дожди и греметь грозы, а воздух даже днём начнёт остывать до плюс 13-15.

Прогноз погоды до конца лета в Центральном федеральном округе

По такому же сценарию будет развиваться погодная ситуация и в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

И если в Тверской, Ярославской, Тульской и Ивановской областях температура воздуха почти весь июль будет относительно нормальной для второго календарного месяца лета – плюс 24-31, то на юге округа, в частности, в Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях термометры из-за атмосферных масс восточного Средиземноморья могут показывать плюс 37-38.

При этом дожди, грозы и сильный ветер лишь на время станут избавлять от жуткой духоты. При прояснениях же воздух будет только сильнее раскаляться.

Прогноз погоды на август также сильно озадачит жителей ЦФО. С одной стороны – всю первую половину последнего летнего месяца регионы округа будет терзать аномально высокий зной, который может стать причиной торфяных пожаров, которые вероятны в Тверской, Владимирской и Рязанской областях. С другой стороны – жара, что традиционно – приведёт к возникновению грозовых ливней и порывистому ветру.

Погода в Крыму до конца лета 2020

Озадачили своим прогнозом синоптики также тех, кто запланировал свой отдых этим летом в Крыму. Так, в июле на всей территории полуострова ожидается очень сильная жара. По данным регионального Управления МЧС РФ, в период с 4 по 8 температура воздух может достичь плюс 38-39, что сразу на 7-8 градусов выше климатической нормы.

В этой связи спасатели призвали жителей полуострова и отдыхающих соблюдать правила безопасности, в том числе сократить пребывание на солнце, пить больше воды, не употреблять спиртные напитки.

Зато начиная со второй декады июля в Крыму установится оптимальная для отдыха погода, которую иногда всё-таки будут портить сильные волнения на море и холодные течения.

В частности, в Ялте при повышенном температурном фоне, который почти до начала августа станет держаться на отметках плюс 28-30, вода не всегда будет комфортной для принятия морских ванн. Виной всему – холодные течения. Кроме того, при усилении ветра, ожидается волнение на Чёрном море.

Также шторм в 20-х числах июля прогнозируется на крымских курортах, расположенных на побережье Азовского моря. В частности, тем, кто собирается провести свой отпуск в Керчи, следует внимательно следить за метеосводками и предупреждениями МЧС.

А вот август в Крыму станет очень непростым из-за жуткой жары. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, сложная климатическая обстановка ожидается в Евпатории, Мисхоре и Балаклаве, где даже после полуночи столбики термометров могут подниматься до плюс 25. Погода в Севастополе более комфортная – здесь средняя температура в августе 2020 составит плюс 25-28.

В самом конце месяца погода в Крыму может испортиться. Как предупреждают метеорологи, почти все курорты полуострова зальют мощные ливни, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра, грозами и молниями.