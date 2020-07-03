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Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Москва, 03.07.2020
  • Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Из открытых источников

После принятия поправок к Конституции в России произойдет качественное изменение законодательства, сообщил российский президент Владимир Путин.

«Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны», - рассказал президент в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Он уточнил, что законодательная база должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

Глава государства отметил, что и ранее было понятно, что в случае поддержки гражданами страны поправок, «потребуется серьезная масштабная законотворческая работа».

«И этот момент настал», - сообщил Путин. Он попросил, обращаясь к рабочей группе, подготовить предложения о дальнейшей работе на основе «принятой гражданами России Конституции, поправок в основной закон РФ».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», которые вступят в силу завтра 4 июля.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что прошедшее голосование показало высокий уровень консолидации общества.

«Поправки вступают в силу по воле народа. Вы знаете мою позицию. Но я её повторю ещё раз. Все изменения, которые внесены в основной закон страны, затрагивают каждого. Но окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане нашей страны», - заявил Путин.

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