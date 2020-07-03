Путин оценил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что прошедшее голосование показало высокий уровень консолидации общества, передаёт РИА Новости.

«Поправки вступают в силу по воле народа, – подчеркнул президент. – Вы знаете мою позицию. Но я её повторю ещё раз. Все изменения, которые внесены в основной закон страны, затрагивают каждого. Но окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане нашей страны».

При этом Путин отметил, что принятые поправки в Основной закон страны касаются тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития страны.

Российский лидер поручил Кабмину, губернаторам, а также Госдуме реализовать в бюджете, федеральных программах и национальных проектах те приоритеты, за которые проголосовали россияне.

«Каждая норма, включенная в Основной закон, означает не созерцание, а действие», – резюмировал Путин, поблагодарив при этом членов участковых избирательных комиссий, волонтёров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», – заявил российский лидер в ходе вчерашнего заседания оргкомитета «Победа».

Как подчеркнул Путин, после распада Советского Союза прошло немного времени, поэтому, по его словам, современная Россия, включая её политическую систему, находится в стадии становления.

«Мы пока ещё очень уязвимы, у нас многое сделано на живую нитку. Поэтому России нужны внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов», – отметил президент.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали свои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Онлайн» «Первый день эры поправок».