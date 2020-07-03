Путин заявил, что Россия нуждается в притоке мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции, что страна нуждается в притоке мигрантов из-за острой нехватки рабочих рук.

«Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук», - сообщил президент. Он отметил, что данный факт тормозит экономический рост в стране и является «серьезной проблемой».

Президент отметил, что особо Россия нуждается в притоке новых граждан, которые ощущают «себя россиянами в широком смысле этого слова».

Высказывания прозвучали в ответ на жалобы члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько на отказы медицинских организаций продлевать полисы мигрантов до 15 июля согласно президентскому указу. Путин назвал ограничения «вредными» и пообещал от них «избавиться».