Правительство добавляет 1,8 трлн к расходам бюджета

Как заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, разработан законопроект, согласно которому может быть изменен ряд положений Бюджетного кодекса. В результате у кабмина появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей.

Как сообщил «Интерфакс», речь идет о расходах только на текущий год, при том, что бюджетом на 2020-2022 годы были предусмотрены расходы на 2020 год в размере 19,7 трлн рублей.

Также, как обратил внимание Михаил Мишустин, поправки прописывают продление действия до 2024 года нормы о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в федеральный бюджет. Кроме того, кабмин сможет использовать доходы, полученные от ЦБ РФ от сделки по покупке акций Сбербанка. Еще один источник: поступления от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх утвержденных объемов.

Другим источником доходов увеличенного бюджета должно стать право в 2020 году при снижении средней цены на нефть марки Urals ниже базовой (42,4 за баррель долларов) использовать средства ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ и на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан РФ.

Из-за провального второго квартала размер выпадающих доходов региональных бюджетов огромен, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Наиболее бедные регионы вовсе не могут позволить себе занимать на покрытие растущих расходов по привычной схеме и, соответственно, это серьезная проблема, которую необходимо решать на высшем правительственном уровне.

Можно дальше углубиться в статистику — например, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, бюджеты российских регионов за пять месяцев текущего года продемонстрировали суммарное сальдо бюджетов на уровне нуля. При этом менее экономически устойчивые регионы уже говорят о значительном бюджетном дефиците. Другой вопрос что регионы с большим запасом собственных средств могут себе позволить их распечатать, а другие вынуждены вновь залезть в кредиты и договариваться с центром.

Как считает Алексей Антонов, чтобы избежать в дальнейшем преддефолтных состояний, правительство и решило пойти по пути дополнительного расширения расходов. Кризис в этом плане скорректировал планы правительства — распечатывание ФНБ явно не входило в планы для поддержания текущей экономической ситуации, но в условиях необходимости исполнить цели нацпроектов такой шаг был неизбежен.

Впрочем, средства ФНБ не будут являться основными для спасения экономики — по расчётам Минфина из них может быть заимствовано не более 300 млрд рублей. Основная часть дополнительных расходов все же будет компенсироваться за счет размещений облигаций федерального займа — в 3 квартале планируется размещение на 1 трлн руб., при том, что уже с начала года занято 1,7 трлн, то есть схема более чем эффективна.

При этом существенную поддержку экономике оказывает и сделка по продаже акций Сбербанка, добавляет Алексей Антонов. По его словам, изменение ряда положений бюджетного кодекса является частью антикризисного плана правительства по спасению экономики, общая стоимость которого за счет дополнительных вливаний подкралась к отметке 4,4 трлн рублей.

Увеличение расходов бюджета в 2020 г. на 1,8 трлн руб. — очень существенное, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оно составляет 9,1% по сравнению с утверждёнными законом 19,7 трлн руб. Ситуация вынужденная, в основном в связи с финансированием противопандемических мер и антикризисной помощи. Причём сам этот пакет превышает сумму увеличения бюджетных расходов. Его объем Минфин оценивает в 4 трлн руб. Из них основная часть — поддержка наиболее пострадавших отраслей экономики – примерно 2 трлн руб. Субсидирование доходов населения – 0,8 трлн руб., региональных бюджетов и внебюджетных фондов – порядка 0,75 трлн руб., системы здравоохранения – 0,45 трлн руб.

Данные средства финансируются из нескольких источников, объясняет аналитик. Поступления в ФНБ прибыли ЦБ от продажи акций Сбербанка — 1,1 трлн руб. Перераспределение расходных статей внутри бюджета — еще около 1 трлн руб. Остальные ресурсы в размере 1,9 трлн руб. — дополнительные привлечения заёмных средств. Таким образом, можно считать, что все новое увеличение расходов бюджета на 1,8 трлн руб. — это государственные заимствования.

Итак, делает вывод главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, акцент ставится не на использование средств ФНБ для текущих расходов, а именно на дополнительные заимствования, при максимальном сохранении средств «кубышки». В этом проявляется стремление «не палить резервы», вероятно, на случай возможных ещё в перспективе экономических катаклизмов.

По «бюджетному правилу» Фонд в начале года пополнялся, поскольку стоимость нефти была выше «цены отсечения» 42,4 доллара за баррель Urals. Лишь во втором квартале он расходовался на пополнение бюджета, когда цена нефти упала ниже. Если она стабилизируется примерно на нынешних уровнях и выше, то ФНБ не предполагается существенно расходовать. По плану Минфина, за год из ФНБ потратят 0,25 — 0,3трлн руб. К концу 2020 года он составит примерно 7 трлн руб., или около 7% ВВП.

При этом рост расходов бюджета крайне неудачно сочетается с одновременным сокращением доходов. Оно происходит из-за снижения цен и объемов экспорта энергоносителей, уменьшения налоговых и иных поступлений при падении экономики. Так, только потери от уменьшения добычи нефти по сделке ОПЕК++ составят 1,2% ВВП.

В результате отрицательной «синергии» негативного изменения доходов и расходов бюджета его дефицит предполагается Минфином примерно 5 трлн руб., или около 5% ВВП в 2020 года. Это близко и к оценке ЦБ — 5-6%. Его покрытие запланировано также в основном за счёт заимствований.

Их общая сумма на 2020 год составит 5 трлн руб. при погашении 1 трлн руб, по плану Минфина. Таким образом, госдолг повысится примерно на 4 трлн руб., что и составит основную долю покрытия дефицита бюджета, заключает Марк Гойхман.