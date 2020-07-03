Российские акции карабкаются по склону

В четверг, 2 июля 2020 года, российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост. Для этого сошлись все звезды: благоприятный внешний фон, повышение цен на нефть до 42,56 доллара за баррель и хорошие корпоративные новости. В результате индекс Мосбиржи подрос на 1,66%, до 2788,79, индекс РТС — на 2,94%, до 1248,28 пункта. Рубль отыграл у доллара 1,14%, у евро – 1,7%, укрепившись до 70,46 и 79,14 руб. за рубль соответственно.

Позитивным было само открытие торгов вслед за европейскими и американскими площадками, где наблюдалось уверенное повышение индикаторов. Оно основывалось на благоприятной макроэкономической статистике. Так, более чем благосклонно рынки отреагировали на данные по американскому рынку труда за июнь. Кроме того, порадовали инвесторов новости корпораций. В частности, BioNTech и Pfizer — об успешных предварительных испытаниях вакцины от коронавируса.

На этом фоне все негативные сигналы, которых, к слову, вполне хватало, просто игнорировались. Например, рынки практически не отреагировали на возобновление протестов в Гонконге из-за принятого на днях Китаем закона о государственной безопасности.

Лидером российских торгов стали в этой ситуации акции «Магнита», повышение которых достигло 4%.

В пятницу, 3 июля, в 12.20 индекс РТС находился на уровне 1243 п., индекс Мосбиржи — 2788 п., что соответствует уровню закрытия накануне. С самого утра индексы предприняли попытку роста к более высоким отметкам.

В четверг позитивные настроения на мировых рынках были поддержаны данными по рынку труда США, заявил «Эксперт online» главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, безработица в Штатах в июне опустилась до 11,1% (ожидали снижения до 12,3%), а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях за июнь выросло на 4,8 млн (ожидался рост на 3 млн). В результате, российский рынок, как и внешние площадки, получил стимул к росту и смог продемонстрировать уверенную восходящую динамику, установив новые недельные максимумы и поднявшись в район 2790 пунктов.

Несмотря на позитивную динамику четверга, инвесторам стоит помнить, предупреждает аналитик, что в рамках ближайших недель сохраняются риски активизации продаж, связанные, в частности, с пандемией коронавируса и возможным ростом напряженности в отношениях между США и Китаем. В случае их реализации, индекс МосБиржи может предпринять попытку отступления ниже 2700 пунктов.

Отсутствие продавца на основных мировых фондовых площадках — основная причина роста фьючерсов и акций компаний российских эмитентов, соглашается независимый финансовый эксперт Дмитрий Краснов. Фокус внимания рынков сосредоточен на графике нефти. Ее текущие ценовые значения расположены на линии баланса, а это означает желание инвесторов работать только от покупок на уровнях окончания коррекций.

Сейчас контрольный уровень покупателя на фондовом рынке РФ сформирован 29 мая 2020 года, закрепление ниже него даст старт новым мощным продажам, уверен эксперт. Данный уровень всего на 3% ниже текущих значений. И акции многих компаний с технической стороны именно это и подтверждают. А при таком развитии событий, как сейчас отечественный фондовый рынок имеет потенциал роста около 20%, к отметке 3303 пунктов по индексу Мосбиржи, при риске всего 3%, ожидает Дмитрий Краснов.

Исторически так сложилось, что накануне 4 июля на волне патриотических чувств Уолл-стрит демонстрирует, как правило, уверенно-позитивную динамику, замечает шеф-аналитик Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Так было и на этот раз благодаря отчету по занятости от Минтруда США, который продемонстрировал рост рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на уровне 4,8 млн против ожиданий в 3,0 млн и значения за май в 2,7 млн. Показатель безработицы при этом опустился с 13,3% сразу до 11,1% при прогнозе в 12,3%.

Это уменьшило степень озабоченности тем, что цены на акции в США — а технологический индекс Nasdaq Composite, несмотря на кризис, вышел на новые рекордные максимумы — забежали далеко вперед по сравнению с улучшением ситуации в реальном секторе экономики. По крайней мере, дискуссии на этот счет были отложены на следующую неделю благодаря столь благоприятным данным.

На торгах в России в пятницу проявляется осторожность, отмечает Михаил Колган. Технически нельзя сказать, что индекс Мосбиржи от роста четверга получил некое определяющее преимущество. Он лишь подтянулся к верхней границе консолидации в диапазоне 2700-2800 пунктов, откуда может легко взять курс к его нижнему пределу. Схожая неоднозначная ситуация и в ценах на нефть, которые могут опуститься с 42 до 40 долларов за баррель по сорту Brent. Отсутствие силы рублевых активов демонстрирует и курс национальной валюты. Откат доллара и евро в четверг можно воспринимать в качестве паузы перед выходом на более высокие уровни выше 71,3 руб. и 80,15 руб. соответственно, предполагает он.