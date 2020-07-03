США потребовали закрыть «ужасные» российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

С призывом закрыть «ужасные» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» выступил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall («Буревестник») и «Посейдон» это ужасные проекты», - написал он на своей странице в твиттере. Биллингсли также заявляет, что не важно несет ли ответственность Россия за последний инцидент или нет, «она должна отправить эти проекты на полку». Также спецпредставитель назвал данные проекты «тратой денег впустую».

«Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)», - заявил он.

Ранее Швеция обвинила Россию в повышении радиационного фона из-за испытания одной из этих ракет. Статья с данной версией вышла недавно в журнале Forbes.

На прошлой неделе ряд СМИ Швеции выступил с сообщением о повышении концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. С подобным сообщением выступили органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии, которые зафиксировали повышение радиационного фона над территорией Северной Европы. Национальный институт здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов заявил, что изотопы якобы поступили со стороны России. По их версии, причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.