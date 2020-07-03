В России за сутки коронавирус выявлен еще у 6,7 тыс .человек

По сообщению оперативного штаба, в России за последние 24 часа выявлено еще 6 556 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. 32,5% новых заболевших не имели клинических проявлений. В общей сложности в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции. Вчера, 2 июля в России было выявлено 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.

Число безвозвратных потерь за истекшие сутки в России составило 176 человек. В общей сложности умерло от коронавирусной инфекции 9 859 человек. Выписано из российских больниц 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом общее число активных случаев в стране снижается и составляет 220 131. Под медицинским наблюдением находятся 284 158 человек.

Наибольшее число больных выявлено в Москве - 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 человека умерли, 1 591 человек выздоровел. Коэффициент распространения инфекции в Москве 3 июля составил 0,87, накануне 0,88. В России в общей сложности этот показатель равен 0,98.

Первое место в антирейтинге продолжают удерживать США, где заразилось уже 2,7 миллиона человек. На втором месте - Бразилия. В стране 1,5 миллиона человек инфицированных. Россия продолжает оставаться на третьей позиции антирейтинга с нарастающим итогом в 660,2 тысячи инфицированных. Ее догоняет стремительно растущая Индия, где заболело уже 604,6 тысячи человек. На пятом месте, потеснив Великобританию, находится Перу (292 тысячи). В десятке рейтинга - Чили, Испания, Италия и Мексика.

Коронавирус. Статистика в регионах

В Московской области прирост составил 298 новых больных. Регион на втором месте по количеству новых случаев. Ханты-Мансийский АО на третьей позиции (+271). В пятерке Санкт-Петербург – 263 и Иркутская область – 249. В десятке Нижегородская область (+229), Свердловская область (+227), Ямало-Ненецкий АО (+191), Воронежская область (+151). В Мурманской области 147 новых диагнозов, в Красноярском крае – 135. В Челябинской области выявлено 129 новых инфицированных, в Калмыкии 122. Далее следуют Архангельская область (+119), Тыва (+110), Новосибирская область (+105), Ульяновская область (+103) и Саратовская область (+101). В остальных регионах выявлено менее 100 случаев заражения.