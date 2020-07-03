В Кремле ответили на критику поправок к Конституции РФ из-за рубежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал критические высказывания из-за рубежа, касающиеся голосования по поправкам в Основной закон нашей страны.

По словам представителя Кремля, власти страны знакомы с критикой Запада, но не готовы принимать её во внимание, передаёт агентство «Интерфакс».

«Наша страна сохраняла и сохраняет, и в дальнейшем будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и останется в первую очередь привержена своему суверенитету. Но подчеркну, что это никак не противоречит международному праву», – подчеркнул Песков.

Накануне Морган Ортагус – пресс-секретарь американского Госдепа – заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что власти России, якобы, оказывали влияние на ход прошедшего накануне голосования по поправкам к Конституции РФ.

По словам руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США, в Вашингтоне обеспокоены «попытками российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам», передаёт агентство «Интерфакс».

«Речь о сообщениях в СМИ, где говорится о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании», – резюмировала Ортагус.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии, оглашенным после обработки всех протоколов голосования, за поправки в Конституцию отдали свои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Онлайн» «Первый день эры поправок».