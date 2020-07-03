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Мурашко заявил, что второй волны COVID-19 не будет

Москва, 03.07.2020
  • Мурашко заявил, что второй волны COVID-19 не будет

ТАСС

По заявлению главы Минздрава Михаил Мурашко, которое он сделал в ходе интервью «Интерфаксу», Россия вернется к нормальной жизни не ранее февраля следующего года.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — поделился министр. Он уточнил, что в понятие «полноценная жизнь» он вкладывает походы в театры и на концерты, работу в офисах, полеты на самолетах, полноценный отдых.

Мурашко отметил, что пока нельзя с достоверностью сказать, возможно ли повторное заболевание коронавирусом, так как он малоизучен.

«Пока таких случаев не зафиксировано, но это требует наблюдения, поскольку "наработка" иммунитета у переболевших разная», - рассказал министр. Он добавил, что необходимо соблюдать масочный режим. Индивидуальные средства защиты потребуются до тех пор, пока не появится надежное средство профилактики и лечения инфекции, а у населения не выработается коллективный иммунитет.

Мурашко также сообщил, что маловероятно, что будет вторая волна коронавируса «такого же масштаба, как была первая». Чиновник также считает, что если бы не ограничительные меры, то число жертв вируса исчислялось бы миллионами.

По сообщению оперативного штаба, в России за последние 24 часа выявлено еще 6 556 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.  32,5% новых заболевших не имели клинических проявлений. В общей сложности в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции. Вчера, 2 июля в России было выявлено 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.

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