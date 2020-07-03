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В России День Конституции может стать выходным

Москва, 03.07.2020

Ольга Павлова – член комитета по труду и социальной политике нижней палаты российского парламента – считает, что следует сохранить за 12 декабря празднование дня Конституции, а также стоит обсудить возвращение выходного дня в этот день. При этом она подчеркнула, что необходимо предельно аккуратно и внимательно относиться к таким вопросам, передаёт РИА Новости.

«День Конституции в нашей стране официально установлен 12 декабря, – напомнила депутат. – Это день её принятия и одобрения, поэтому учреждение дополнительной праздничной даты не несёт под собой политической или общественной основы. Тем более, что внесение изменений в Конституцию в нашей стране проходит не впервые.

Но с другой стороны, как подчеркнула Павлова, общенародное голосование по поправкам, которое произошло 1 июля, привлекло большое внимание россиян и повысило значение главного документа страны.

«Люди пришли участки, выразили свою позицию. Можно с уверенностью сказать, что в этот день был определён новый вектор дальнейшего развития России. В этой связи возможно рассмотреть идеи о праздновании Дня Конституции 12 декабря и объявлении его нерабочим днём. Это решение находится в нашей компетенции», – резюмировал депутат Госдумы.

В свою очередь глава социального комитета Совфеда Инна Святенко предлагает День Конституции, отмечаемый 12 декабря, перенести на 1 июля и сделать его выходным.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова также заявила, что 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, в перспективе стоит сделать выходным.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали свои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Онлайн» «Первый день эры поправок».

Наша справка

День Конституции РФ отмечается ежегодно с 1994 года. При этом в течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. Однако, начиная 1 января 2005 года, согласно принятым нижней палатой парламента РФ поправкам в ТК, этот день стал рабочим. При этом День Конституции причислен к памятным датам России.

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