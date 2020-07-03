ВОЗ обновила данные по заболевшим коронавирусом к утру 3 июля

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, опубликованным на сайте», к утру 3 июля в мире за все время пандемии заразилось коронавирусной инфекцией 10,8 миллиона человек в 188 странах.

По точным данным в мире заражены 10 842 615 человек. Прирост числа новых больных за сутки составил более 174 тысяч. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 520 785 человек, 5,7 миллиона человек выздоровели.

Первое место в антирейтинге продолжают удерживать США, где заразилось уже 2,7 миллиона человек. На втором месте - Бразилия. В стране 1,5 миллиона человек инфицированных. Россия продолжает оставаться на третьей позиции антирейтинга с нарастающим итогом в 660,2 тысячи инфицированных. Ее догоняет стремительно растущая Индия, где заболело уже 604,6 тысячи человек. На пятом месте, потеснив Великобританию, находится Перу (292 тысячи). В десятке рейтинга - Чили, Испания, Италия и Мексика.

В России прирост новых заболевших коронавирусом за сутки составил 6760 новых случаев в 83 регионах, в том числе 32,1% без клинических проявлений, сообщает оперштаб. Число летальных исходов за последние 24 часа достигло 147.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим днем суточный прирост в стране немного вырос, 1 июля в РФ было 6556 новых случаев, 30 июня - 6693, 29 июня - 6719.