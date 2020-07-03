Вход/Регистрация Подписка

ВОЗ обновила данные по заболевшим коронавирусом к утру 3 июля

Москва, 03.07.2020
  • ВОЗ обновила данные по заболевшим коронавирусом к утру 3 июля

ТАСС

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, опубликованным на сайте», к утру 3 июля в мире за все время пандемии заразилось коронавирусной инфекцией 10,8 миллиона человек в 188 странах.

По точным данным в мире заражены 10 842 615 человек. Прирост числа новых больных за сутки составил более 174 тысяч. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 520 785 человек, 5,7 миллиона человек выздоровели.

Первое место в антирейтинге продолжают удерживать США, где заразилось уже 2,7 миллиона человек. На втором месте - Бразилия. В стране 1,5 миллиона человек инфицированных. Россия продолжает оставаться на третьей позиции антирейтинга с нарастающим итогом в 660,2 тысячи инфицированных. Ее догоняет стремительно растущая Индия, где заболело уже 604,6 тысячи человек. На пятом месте, потеснив Великобританию, находится Перу (292 тысячи). В десятке рейтинга - Чили, Испания, Италия и Мексика.

В России прирост новых заболевших коронавирусом за сутки составил 6760 новых случаев в 83 регионах, в том числе 32,1% без клинических проявлений, сообщает оперштаб. Число летальных исходов за последние 24 часа достигло 147.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим днем суточный прирост в стране немного вырос, 1 июля в РФ было 6556 новых случаев, 30 июня - 6693, 29 июня - 6719.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. «Голливудская диета» была придумана не для похудения
    Кето-диета набирает популярность после рассказов знаменитостей о ее чудодейственных свойствах. Диета действительно дает возможность сбросить вес в рекордные сроки, при этом питаясь вкусной и калорийной едой. Однако оказалось, что с кето все не так просто и не стоит торопиться пробовать на себе голливудский тренд
  2. Ипотека пробьет дно
    Достаточно низкие уже и сегодня ставки кредитов на приобретение недвижимости к концу года могут опуститься ниже 7% годовых
  3. Компании нарастили объемы валюты до максимума с 2016 года
    Стремительное укрепление рубля сталкивается с непреодолимыми факторами. Вторая половина лета не обещает повторения успехов последних трех месяцев, напротив, шансы на существенное ослабление очень велики
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама