Время аутсайдеров: General Electric начала расти

В июне – начале июля цена акций давнишнего аутсайдера фондового рынка, международного конгломерата General Electric, вдруг начала показывать всплески роста. Последний такой всплеск пришелся на 2 июля/3 июля. Заметим, что General Electric, когда-то относившаяся к компаниям, формирующим костяк корпоративной Америки, с 2017 года теряла в капитализации. Именно в 2017 году Уоррен Баффет скинул акции конгломерата. Тогда за одну акцию давали около 30 долларов.

В 2020 году акции General Electric получили дополнительный импульс к падению на фоне пандемии. Ведь компания принадлежит к индустриальному сектору экономики, который давно не находится в фокусе внимания инвесторов, сосредоточившихся на вложениях в цифровой сектор. Тем более, что цифровые продукты оказались особенно востребованными в период ограничений из-за коронавируса. В момент «закрытия» экономики акции General Electric стоили около 13 долларов. а в настоящее время цена одной акции колеблется вокруг отметки 7 долл. за штуку.

Основная причина роста акций индустриального гиганта, по мнению некоторых аналитиков, -- поиск новых возможностей на рынке, постепенно оживающим вслед за постепенным «открытием» экономики. И здесь сыграли роль чисто конъюнктурные соображения. Акции General Electric стоят очень дешево в результате длительного падения. И низкая база по расчетам инвесторов сама по себе дает шанс на рост бумаг, как следствие общеизвестного правила «покупай дешево». Есть шанс, что акции вернутся к докризисному «естественному» уровню в 13 долларов.

Возможно, инвесторам дали надежду и сообщения о возобновлении пассажирских перевозок. На них, судя по всему, произвели впечатление данные, приведенные недавно Washington Post: издание со ссылкой на Службу безопасности на транспорте сообщило, что пассажирские авиаперевозки выросли к середине июня на 400% по сравнению с показателями «дна» коронавирусного кризиса. А как известно, General Electric – один из ведущих производителей авиационных двигателей в мире. Однако статистику можно преподнести по-разному: та же Служба безопасности посчитала, что количество перевезенных авиапассажиров за тот же период составило лишь 23% от аналогичного периода прошлого года.

В целом консультанты весьма скептически относятся к перспективам General Electric, не видя фундаментальных факторов роста акций компании. Они рекомендуют продавать их, как только они немного поднимутся.

Тем не менее, есть более оптимистичная точка зрения на будущее General Electric. Дело в том, что еще в конце прошлого года конгломерат вдруг попал в поле зрения нового поколения инвесторов, принадлежащих к очередной волне молодых профессионалов, — как и некоторые другие крупные промышленные компании. И за несколько месяцев до пандемии акции General Electric подросли с 8 долларов в августе до 13 долларов в феврале.

Дело в том, что проблемы, с которыми столкнулся конгломерат несколько лет назад, типичны для крупных компаний: «слоны не умеют танцевать», то есть рано или поздно бизнес обрастает чрезмерными расходами и теряет эффективность. Однако к середине 2019 года появились свидетельства того, что менеджмент конгломерата успешно оптимизирует и сокращает затраты, активно внедряя принципы лин-менеджмента (бережливого производства). За счет этого, например, удалось в подразделении, производящем авиадвигатели, сократить потери на 60%.

Проводилась и реструктуризация бизнеса – отказ от неэффективных видов деятельности и усиление эффективных направлений. Заметим, что конгломерат в 2017 году начал с того, что избавился от подразделения, с которого началась его история: производства электрических лампочек.

Зачистка неперспективных направлений продолжалась до 2019 года. Так, компания выделила из подразделения GE Healthcare биофармацевтическое направление и продала его, сосредоточившись на том, в чем накопила уникальные компетенции — разработка и выпуск цифровой медицинской техники.

С другой стороны, молодые инвесторы увидели перспективы в оставшихся в конгломерате направлениях деятельности. Не сбрасывая со счетов пока еще основную «дойную корову» General Electric: производство авиационных двигателей. Инвесторы уверены, что в перспективе «дойной коровой» станет производство двигателей, которые разрабатываются в конгломерате для электромобилей.

Инвесторы верят прогнозам о том, что к 2030 году на ходу будет 125 млн электромобилей против 6 млн в настоящий момент и в подавляющем большинстве этих машин будут стоять двигатели от General Electric. И большая часть новых инвесторов достаточно молода, чтобы ждать эти 10 лет.

Дополнительным соображением для приобретения акций General Electric является то, что в арсенале компании есть турбина для использования в ветровой энергетике. Предполагается, что ветровая энергетика – энергетика будущего, наряду с другими секторами отрасли, основанными на возобновляемых источниках энергии.

И не надо забывать, что в состав конгломерата входит подразделение высокотехнологичной медицинской техники. Оно разрабатывает продукцию на основе прорывных технологий, таких как искусственный интеллект, направленных на персонализацию и повышение эффективности оказания медицинской помощи.