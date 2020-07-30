Инвесторы теряют аппетит к российскому долгу

У Министерства финансов РФ могут возникнуть нешуточные проблемы с финансированием 5-триллионого дефицита федерального бюджета. В среду, 29 июля 2020 года результаты аукционов госзайма оказались очень слабыми, и Минфин не смог привлечь 1 трлн рублей с рынка, чтобы выполнить квартальный плана по займам, пишет Finanz.

В ходе вчерашнего аукциона инвесторам предлагались 5-летние ОФЗ 26234 и бумаги с плавающей ставкой с погашением в 2026 году (ОФЗ 29014). Спрос на первом аукционе оказался на треть ниже предложенного Минфином объема — 19,6 млрд рублей против 30 млрд. Продать бумаги удалось на 8,6 млрд рублей, при этом из почти половина досталось одному покупателю. И хотя на втором спрос составил гигантские 193 млрд рублей, но более 90% заявок были выставлены с существенной скидкой к рыночной цене (вплоть до 98,5% от номинала). Удовлетворив лишь 14 из них, Минфин привлек 19,2 млрд рублей, что стало худшим результатом для бумаг с плавающей ставкой с начала июня.

Участники рынка отмечают, что спрос на ОФЗ существует, но трейдеры хотят покупать бумаги дешевле, чем на вторичном рынке, но предоставлять существенные скидки Минфин не намерен. И теперь неясно: кто купит огромный объем госбумаг, который Минфин планирует выбросить на рынок, говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов. Чтобы выполнить квартальный план, Минфину нужно занимать по 80 — 85 млрд рублей в неделю. Между тем, аукционы среды принесли только 27,7 млрд рублей, неделей ранее удалось привлечь несколько больше – 60 млрд.

Во всем мире длинные гособлигации покупают пенсионные фонды и инвесторы, занимающиеся кэрри — трейдингом, указывает финансовый эксперт, основатель IPO-CLUB Петр Гулин. Провал попытки привлечения средств в пятилетние ОФЗ 26234 и бумаги с плавающей ставкой с погашением в 2026 году (ОФЗ 29014) четко показал наличие дефицита средств у ПФР и отсутствие интереса у инвесторов. И если с дефицитом средств у ПФР все понятно, то стоит разобраться в причинах игнорирования российского госдолга со стороны инвесторов.

Суть очень простая — инвесторы, занимающиеся кэрри — трейдингом занимают средства в странах, где низкая ставка ЦБ и вкладывают их в госдолг других стран с более высокой ставкой, объясняет эксперт. На первый взгляд, это кажется выгодным мероприятием, ставки ЦБ США и Еврозоны на исторических минимумах, а предлагаемая доходность ОФЗ России около 5% годовых, но, увы, инвесторы не идут.

Как предполагает Петр Гулин, угроза дальнейшего снижения рубля делает данные инвестиции слишком рискованными, ведь активы придется держать в российских рублях. Похоже, Минфину нужно искать другие пути решения проблемы с дефицитом бюджета — например, сокращение расходов, о чем министерство и заявило. Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, в 2022-м — 1,892 трлн рублей, а в 2023 году — 1,364 трлн рублей. Это стоит воспринимать как негативный сигнал — денег в стране становится меньше, средства нужно экономить.

То, что некому покупать облигации Минфина — это плохая новость, но прогнозируемая, отмечает к.э.н., эксперт школы финансов «Семейный капиталъ» Александр Чеметов.

Из-за снижения учётной ставки ЦБ доходность бумаг снизилась. И, соответственно, инвесторы пока не готовы к такой доходности в рублях. «Может быть, свыкнутся, ну а пока Минфин наступает себе на хвост, создавая впоследнее время негативный информационный фон», — говорит эксперт.

Налоги на доходы по вкладам в банках, конфискации в пользу дискредитирующего себя ПФР. Всё это ведёт к снижению привлекательности размещения денег населения в банках, а соответственно, уменьшению средств у банков, которые они могли бы вложить в бумаги Минфина, как предлагал Алексей Кудрин.

Поэтому, полагает Александр Чеметов, либо придётся повышать доходность бумаг, либо секвестировать бюджет, либо плотнее взяться за экономику, т.е. повышать налоги и сборы, заниматься конфискациями — и не только у чиновников. Но скорее всего комплекс этих мероприятий придётся реализовывать в ближайшее время. А граждане дружно выходят в кэш и покупают валюту. И так по кругу.

Итоги последних аукционов по размещению ОФЗ, в рамках которых Минфин привлек только 27,8 млрд руб., стоит воспринимать через призму состоявшегося накануне заседания ФРС, уверен, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он отмечает, что это событие традиционно настраивает участников рынка на более осторожный лад в отношении принятия риска, особенно если он имеет отношение к категории развивающихся рынков. В то же время, вместе с тремя предыдущими аукционами на старте третьего квартала эти итоги говорят об охлаждении интереса к покупкам рублевых гособлигаций на первичном рынке как со стороны нерезидентов, так и локальных игроков, несмотря на профицит ликвидности по банковской системе в целом.

С начала июля Минфин привлек только 225,6 млрд руб., 22,56% от плановых 1 трлн руб. за июль — сентябрь. В оставшееся два месяца для финансирования 5 трлн дефицита федерального бюджета этого года, возникшего вследствие антикризисных мер, ведомству необходимо привлекать по 86 млрд руб. на оставшихся девяти аукционах. Судя по складывающейся ситуации, в правительстве на определенном этапе будут вынуждены пойти на предложение более высокой премии в доходности ко вторичном рынку при следующих размещениях ОФЗ, поскольку нынешняя ее величина в 5 б. п., как показывают события, является недостаточной в восприятии локальных игроков.

Изменение настроя, а он очевиден в сравнении с ситуацией во втором квартале, когда при плане 600 млрд руб. было продано госбумаг на 1,11 трлн руб., объясняется как внутренними, так и внешними факторами, считает аналитик. Весной Банк России «разогрел» рынок сигналами агрессивного смягчения монетарной политики, что реализовалось в июне понижением ключевой ставки сразу на 1 п. п. до 4,50% годовых и позволило многим заработать на предшествующем этому «ралли».

Сейчас ключевая ставка фактически достигла своего «дна». После ее дополнительного понижения на 25 б. п. — до 4,25% регулятор оставил возможность еще одного аналогичного шага на сентябрьском заседании. Но он может последовать только при условии ухудшения ситуации в экономике, что ослабит инфляционные ожидания, в противном случае в ЦБ возьмут паузу, так как нынешний уровень процентной ставки с учетом инфляции близок к допустимому 1%.

Внешние факторы также сейчас сложились не в пользу формирования прежнего ажиотажа на аукционах, продолжает Михаил Коган. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 сохраняет риски срыва мировой экономики с текущей траектории восстановления, что пока нивелируется переговорами о принятии в США нового пакета стимулирующих мер и сохранения решительности в действиях ФРС. В то же время участники рынка с напряжением следят за ухудшением отношений между США и Китаем и приближением президентских выборов в США в ноябре.

Этот фактор для ОФЗ имеет большее значение, чем для рынков гособлигаций других стран в национальной валюте. Имеющий весомый отрыв от Трампа кандидат от демократов Джо Байден обещал расширить ограничительные меры против России, которые могут затронуть и рублевый госдолг. Нынешний глава Белого дома на этой неделе в силу обстоятельств был вынужден сменить риторику и также заявил о необходимости более тщательного расследования сообщений о предоставлении Россией вознаграждения за ликвидацию американских военных в Афганистане. Все это происходит на фоне разворачивающейся драмы вокруг «Северного потока — 2», санкции против которого были усилены в недавних поправках к оборонному бюджету.

Слабость российского локального рынка подвергает риску внутренний валютный рынок, заключает Михаил Коган, так как нерезиденты могут в итоге сократить свое присутствие, что уже наблюдалось отчасти в марте-апреле. Однако, уверен аналитик, это произойдет только при резком ухудшении ситуации на внешних рынках. Пока же с учетом стабильных цен на нефть, сохранения задела у ЦБ для снижения ставки, Минфин может «аккуратно» увеличить премию, чтобы не вызвать серьезные возмущения на рынке госдолга.