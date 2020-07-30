Акции дня: ТГК-2 возобновили рост

Российский рынок акций, накануне вернувшийся к докоронавирусным показателям, откатился назад. На общем фоне особенно выделялись акции энергетической «ТГК-2». За торговую сессию бумаги вырасли на +8,36% до 0,004535 рублей за акцию.

В начале недели компания отчиталась о финансовых итогах первого полугодия 2020 года по РСБУ. Чистая прибыль «ТГК-2» выросла на почти на 15% до 2,401 млрд рублей, а выручка поднялась на 5,8% до 21,3 млрд рублей. С 2008 года «ТГК-2» не выплачивает дивиденды, о выплатах в этом году не сообщалось. В целом, последние недели котировки энергетического сектора росли за счет постепенного востановления отрасли после пандемии. Минэнерго даже дало более позитивный прогноз по снижению потребления электроэнергии во II кв. текущего года с 5% до 3,5%.

Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в четверг упал на -1,23% до 2882,63 пункта, индекс РТС опустился на -2,66% до 1232,35 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 мск составила 42,99 доллара за баррель (-2,49%). Российская валюта слабела – 73,64 рубля за доллар.