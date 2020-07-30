Американская экономика обвалилась на 34% во втором квартале

Официальные итоги второго квартала по ВВП США еще не оглашены, Минфин обнародует их в 15:30 МСК 30 июля, но эксперты, опрошенные Рейтер, говорят о сильнейшем падении американской экономики со времен Великой депрессии. Другие сравнивают нынешний экономический спад с тем, что был в момент окончания Второй мировой войны.

Они полагают, что за первое полугодие текущего года реальный ВВП Соединенных Штатов снизился на 11%, а за второй квартал результат еще гораздо более удручающий — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика обвалилась на 34,1% — такого не было за всю историю расчетов показателя ВВП, с 1947 года.

Главная причина, отмечают аналитики — падение расходов на потребительском рынке и снижение трат компаний в период пандемии коронавируса и сопутствующего ей коронакризиса.

Если эти расчеты оправдаются, то, подчеркивают эксперты, это отбросит экономику США к уровню середины 2014 года, словно бы и не было для нее пяти успешных лет.