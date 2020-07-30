Банки начали чаще отказывать в потребкредитах

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2020 года было выдано 2,54 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 45,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (во втором квартале 2019 года – 4,65 млн ед.). При этом падение количества одобрений на выдачу займов коснулось даже такого сегмента, как зарплатные клиенты.

Так, пишут «Известия» со ссылкой на новое исследование НБКИ, хотя количество заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов банков выросло в июне на 21% по сравнению с мартовскими значениями, сами кредитные организации не спешили с выдачей займов. Если в марте было принято 44,8% положительных решений, то в апреле — 39,7%, в мае — 38,3%, а в июне — 36,1%. И хотя в целом по рынку этот показатель в июне был еще ниже (28,9%), снижение доли одобрения именно по зарплатникам говорит о максимальном ужесточении политики банков по выдаче кредитов.

Эксперты и участники рынка объясняют снижение доли одобрений падением доходов граждан. Причем в отношении зарплатников банки лучше осведомлены об уменьшении поступлений на их счета, «что могло стать причиной снижения уровня положительных решений», объяснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. При этом снижение уровня одобрений связано также с показателем долговой нагрузки заемщика. Например, с учетом уже имеющихся кредитов и падения доходов многие клиенты банков вынуждены направлять на выполнение обязательств более 40% доходов, и это для банка является потенциальным риском.

«Зарплатные» клиенты всегда были для банков одной из наиболее надежных категорий граждан по одной причине – их легко проанализировать как по части доходов, так и по части персональной информации, объясняет управляющий Санк-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина. Но это не исключает риски потери работы «зарплатными» заемщиками или снижения ими дохода, уверена она. Доход применительно к «зарплатным» заемщикам является базой для расчета максимальной суммы кредита или кредитного лимита (обычно от 3 до 5 среднемесячных доходов, поступающих на з/п карту).

Также банки в своих рисковых политиках руководствуются не только тем, работает ли заемщик в принципе, но и тем, в какой сфере деятельности работает заёмщик, продолжает эксперт. В период пандемии пострадал целый пласт предприятий из разных сфер деятельности. И это банкам хорошо известно. Банки откажут в предоставлении необеспеченного потребительского кредита потенциальному заемщику из наиболее пострадавших сфер бизнеса, даже если его данные з/п карты свидетельствуют о том, что потенциальный заемщик не потерял в доходе. Здесь для банков есть реальные риски дальнейшего снижения или потери дохода заемщиком.

Помимо этого в большинстве случаев зарплатный проект обслуживается в банке по причине кредитования самого предприятия, соответственно, если конкретное предприятие испытывает сложности по любой причине (не обязательно пандемия), банки это видят, и сотрудникам этого предприятия с большой вероятностью будет отказано в предоставлении кредита до момента разрешения финансовых проблем предприятия. Тот факт, что во втором квартале снизился процент одобрения заявок по «зарплатным» клиентам – это совокупность вышеперечисленных факторов, и это предсказуемо.

Второй квартал этого года выдался тяжелым, целый ряд банков вообще останавливали кредитование, так как не понимали, как ситуация будет развиваться дальше, уверена Елена Верёвочкина. Сегодня ситуация потихоньку нормализуется, но риски второй волны пандемии сохраняются. В этой связи банки сегодня ведут себя максимально осторожно по части необеспеченного кредитования в целом, и «зарплатных» клиентов в частности.

Снижение объема одобренных заявок на потребкредиты со стороны банков вполне объяснимо, говорит и главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, потенциальные заемщики серьезно потеряли в доходах, поскольку их работодатели чтобы избежать увольнения перевели либо на МРОТ, либо на частичную оплату труда в связи с переходом на удаленную работу. Соответственно, для банков такие заемщики понизились в рейтинге надежности, фактор того, что это зарплатные клиенты уже никак не влияет на принятие решения, поскольку банки исходят из реальной экономической обстановки, а она диктует совсем другое поведение.

Повышенные требования к заемщикам – защитная реакция банков на ситуацию, в которой они оказались, констатирует аналитик. В текущих условиях риск просрочки по действующим кредитам возрастает в разы, помимо этого банкам необходимо сохранять достаточную ликвидность и поддерживать резервы капитала поэтому выдача кредитов смещается в линейке приоритетов.

В целом сами заемщики также не стремятся сейчас влезать в долги, в результате режима самоизоляции должники столкнулись с необходимостью закрывать обязательства по кредитам и при этом удовлетворять первичные потребности. Соответственно, это привело к пересмотру привычек и ценностей, снизилась потребительская активность, в приоритете стали товары повседневного спора. Должники также стали активно решать вопрос о реструктуризации собственных кредитов, что подстегнуло спрос на эту услугу.

Если говорить о восстановлении сегмента потребкредитования, то он, скорее всего, придется на вторую часть второго полугодия, ожидает Алексей Антонов. На текущий момент экономическая активность идет по пути слабого восстановления, доходы россиян продолжают снижаться, а значит предпосылок для массового одобрения заявок по необеспеченным кредитам еще очень мало.