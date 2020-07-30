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Дональд Трамп хочет перенести президентские выборы в США

Москва, 30.07.2020

Дональд Трамп крайне обеспокоен тем, что из-за пандемии коронавируса голосование на выборах президента Соединенных  Штатов, которое намечено на 3 ноября, придется проводить дистанционно, по почте.

В своем твите он назвал такой вид голосование катастрофическим бедствием и отметил, что демократы, которые столько говорят об иностранном влиянии на голосование, не могут не понимать, что голосование по почте как раз самый верный путь для зарубежных стран «поучаствовать»  в президентской гонке.

«При общем голосовании по почте (хорошо, что не заочном голосовании по открепительным) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет большой конфуз для США», заявил Трамп  в своем посте в Твиттере и высказал мнение, что наилучшим решением было бы отложить выборы до тех пор, пока угроза COVID-19 снизится, и люди смогут проголосовать «как следует, спокойно и безопасно».

Ранее, в интервью The Washington Times, Трамп уже говорил о ом, что может проиграть именно при голосовании по почте.  Он обвинил демократов в нечистоплотности, заявив, что они «жульничают, грабят и воруют» не отправляют избирательные бюллетени некоторые районы, в основном республиканские  те, где особенно сильна поддержка нынешнего президента Соединенных Штатов.

Тогда же Дональд Трамп высказал мнение, что его соперник Джо Байден кандидатура более слабая, нежели Хилари Клинтон, против которой ему пришлось бороться на прошлых выборах. Но у нынешнего кандидата от демократов сильный штаб, но сильный от отчаяния.

По данным наиболее свежего электорального опроса, проведенного  ABC News and the Washington Post 15 июля, Трамп отстает от своего противника Байдена на  15 процентов( набирая 40%  голосов против 55% у кандидата от демократов). Как отмечают американские СМИ, такого не было со времен президентских выборов 1992 года.

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