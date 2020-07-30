Дональд Трамп хочет перенести президентские выборы в США

Дональд Трамп крайне обеспокоен тем, что из-за пандемии коронавируса голосование на выборах президента Соединенных Штатов, которое намечено на 3 ноября, придется проводить дистанционно, по почте.

В своем твите он назвал такой вид голосование катастрофическим бедствием и отметил, что демократы, которые столько говорят об иностранном влиянии на голосование, не могут не понимать, что голосование по почте — как раз самый верный путь для зарубежных стран «поучаствовать» в президентской гонке.

«При общем голосовании по почте (хорошо, что не заочном голосовании по открепительным) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет большой конфуз для США», — заявил Трамп в своем посте в Твиттере и высказал мнение, что наилучшим решением было бы отложить выборы до тех пор, пока угроза COVID-19 снизится, и люди смогут проголосовать «как следует, спокойно и безопасно».

Ранее, в интервью The Washington Times, Трамп уже говорил о ом, что может проиграть именно при голосовании по почте. Он обвинил демократов в нечистоплотности, заявив, что они «жульничают, грабят и воруют» — не отправляют избирательные бюллетени некоторые районы, в основном республиканские — те, где особенно сильна поддержка нынешнего президента Соединенных Штатов.

Тогда же Дональд Трамп высказал мнение, что его соперник Джо Байден — кандидатура более слабая, нежели Хилари Клинтон, против которой ему пришлось бороться на прошлых выборах. Но у нынешнего кандидата от демократов сильный штаб, но сильный — от отчаяния.

По данным наиболее свежего электорального опроса, проведенного ABC News and the Washington Post 15 июля, Трамп отстает от своего противника Байдена на 15 процентов( набирая 40% голосов против 55% у кандидата от демократов). Как отмечают американские СМИ, такого не было со времен президентских выборов 1992 года.