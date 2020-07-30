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Эксперты выяснили, сколько коронавирус живет в воде

Москва, 30.07.2020

Как рассказали в Роспотребнадзоре, большая часть частиц коронавируса гибнет в воде комнатной температуры за 24 часа. В соленой морской воде вирус не размножается, но способен сохраняться. 99,9% частиц погибают за трое суток.

«В дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности в воде комнатной температуры гибнет 90% вирионов коронавируса за сутки, за 72 часа погибает 99,9% частиц коронавируса.

Эксперты сообщают, что при кипячении уничтожается 100% микробов и вирусов, то есть вода полностью обеззараживается, а вирус полностью теряет свою жизнеспособность.

Также сообщается, что особо тщательно следят за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде региональные ведомства Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и по Крыму. Для этого используется прибрежная вода, отобранная в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения.

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