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Киностудия Горького намерена отказаться от съемок блокбастеров

Москва, 30.07.2020

Руководство киностудии имени Горького заявило, что в ближайшем будущем на площадке не планируется съемки фильмов-блокбастеров, вместо этого в планах - доброе молодежное и детско-семейное кино. Об этом рассказал во время презентации ребрендинга студии ее гендиректор Юлиана Слащева.

«Детское, юношеское и молодежное - это как раз тот жанр, тот спектр игрового кино, который, правда, самый сложный, потому что студия много лет ничего не производила», - поделилась Слащева.  Она не отрицает, что данная категория фильмов является популярной на сегодня, а значит, студии придется войти в конкурентный рынок, который уже достаточно давно функционирует.

«Мы не собираемся идти в зону блокбастеров, а мы хотим действительно производить доброе, подростковое, молодежное и детско-семейное кино», - добавила руководитель. Она рассказала также, что сегодня студии не хватает такого контента.

«В 10 лет дети начинают вместе с родителями смотреть взрослый контент, а в 11 начинают его выбирать сами», - продолжила Слащева. Она уверена, что дети смотрят неподходящие для них фильмы только из-за того, что нет других, подходящих для них.

Помимо этого на студии будет сниматься документальное кино, которое затрагивает все значимые даты российской истории.

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