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Китайским банкам советуют готовиться к отключению от SWIFT и отказу от доллара

Москва, 30.07.2020
#Китай vs США
#Экономика
  • Китайским банкам советуют готовиться к отключению от SWIFT и отказу от доллара

Егор Алеев/ТАСС

Финансовая система Поднебесной должна готовиться к вполне возможному введению американских санкций за обслуживание чиновников, обеспечивающих выполнение закона о безопасности в Гонконге. Как сообщает Reuters со ссылкой на доклад Bank of China (BOC), китайские банки должны активнее переходить от базирующейся в Бельгии системы осуществления денежных транзакций SWIFT на китайскую систему банковских переводов CIPS, работающую с 2015 года. Этот переход поможет также защитить от США данные о переводах денег китайскими финансовыми организациями.

Авторы доклада рассматривают потенциальные действия США против китайских банков, включая отключение их от SWIFT.

Кстати, попытка Евросоюза перейти в отношениях с Ираном на собственный эквивалент SWIFT – систему банковских платежей Instex закончилась провалом, потому что желающих пользоваться ей и рисковать запретом на использование доллара почти не оказалось.

«Хороший удар по врагу спасет от сотен ударов врагов,- по-восточному витиевато говорится в докладе.- Нам следует готовиться заранее как психологически, так и практически».

CIPS была создана пять лет назад для интернационализации использования юаня. В прошлом году через эту систему, контролируемую китайским центробанком, ежедневно в среднем осуществлялось транзакций на 135,7 млрд юаней (19,4 млрд долларов) в 96 странах и регионах.

Китай должен подготовиться к крайним мерам – отказу США китайским банкам в доступе к долларовым расчетам. С этой целью предлагается отказ от американского доллара как главной валюты для международных платежей.

Авторы доклада также советуют китайским властям разработать специальный закон по примеру евросоюзовского Блокирующего статута (регламента ЕС №2271/96), принятого Брюсселем в 1996 году и позволяющего ЕС поддерживать торговые и экономический отношения, например, с Ираном, в отношении которого действуют американские санкции.

О важности такого закона красноречиво говорит то, что сейчас происходит с финансовым директором Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которую Канада собирается экстрадировать в США и которую американцы обвиняют в нарушении санкций против Ирана.

В Китае уже неоднократно высказывалось недовольство и раздражением «всесилием» доллара. Например, после финансового кризиса 12-летней давности тогдашний глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань предлагал заменить его в качестве главной резервной валюты специальными правами заимствования (SDR), платежным средством, разработанным МВФ в 1969 году. По большей части такие предупреждения игнорировались, но они говорят об одном: многие в Китае прекрасно понимают, что США готовы и хотят использовать доллар как оружие. Особенно сильно это желание сейчас, в разгар холодной войны, начатой Вашингтоном против Китая.

Кстати, американцы еще в начале этого года, то есть до введения 15 июля санкций против Китая за принятие закона о безопасности Гонконга, закрыли счет в американском банке Бернарда Чана, старшего советника руководителя Гонконга Кэрри Лам.

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