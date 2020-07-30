Кто выиграет от маркировки обуви?

Объемы российского рынка обуви сейчас оцениваются в России на уровне 330 млн пар в год. При этом, по подсчетам аналитиков, почти треть всей продающихся в РФ обувных изделий – это контрафакт, который имеет сомнительное происхождение, и, соответственно, качество. Исправить это положение призвана обязательная маркировка обувной продукции, которая вступила в силу с 1 июля текущего года. Теперь все поставщики обувной продукции должны наносить на импортируемую обувь специальный код (так называемый Data Matrix), в которой содержится информация о производителе. Легко считать эту информацию могут как проверяющие органы, так и сами потребители – для этого можно воспользоваться специальным приложением на смартфоне, который при наведении на штрих-код выдаёт нужную информацию. Если при считывании кода достоверная информация не появляется, то продавцу грозит наказание.

По оценкам участников рынка, стоимость нанесения одного средства идентификации варьируется от 8 до 30 рублей за этикетку в зависимости от вида товара, и планируемого места проведения маркировки. «Маркировка должна быть нанесена на импортную обувную продукцию до прохождения всех таможенных процедур, -- отмечает Максим Куров, руководитель контрактной логистики компании «Даксер». -- Таким образом, стикеровку можно сделать либо на производстве или собственных складах, либо с помощью логистических операторов, которые могут оказывать такие услуги. Непосредственно на территории РФ данная процедура осуществляется на таможенном складе. Безусловно, введение обязательной маркировки может сказаться на объемах отправок и на транзитных сроках, ключевым моментом в этом процессе может стать уровень автоматизации данной операции».

Сейчас поставщики обуви стоят перед выбором – или осуществлять маркировку собственными силами или отдавать эту услугу на аутсорсинг. «Если компания выбирает маркировку собственными силами, помимо стоимости самого кода Data Matrix (на данный момент стоимость составляет 50 копеек без учета НДС за один код маркировки), нужно учесть расходы на оборудование (принтер, сканер), необходимый софт в случае необходимости интеграции с существующей системой учета и дополнительные трудовые ресурсы. -- говорит Алексей Мисаилов, директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic. -- Как альтернативу маркировке собственными силами многие компании рассматривают передачу операций на аутсорсинг складским и логистическим операторам, специализирующимся на стикеровке и переупаковке товаров. Если говорить о первой неделе после введения обязательной маркировки, за этот период на одном из наших складов было промаркировано более 25 тыс. пар обуви, при этом, в связи с разгаром сезона импорта коллекции осень-зима, с каждой неделей объемы увеличиваются».

Введение маркировки, безусловно, поможет бороться с контрафактом, однако, с другой стороны, она может заставить уйти с рынка небольшие компании. «Если говорить о пользе введения маркировки для обуви, стоит отметить, что это действительно поможет бороться с контрафактом, -- считает Анаит Василян, руководитель таможенного отдела группы компаний AsstrA. -- Из минусов, несомненно, выделю то, что процесс маркировки достаточно затратный и трудоёмкий -- малый и средний бизнес может не справиться и будет вынужден уйти с рынка, в таком случае у конечного потребителя уменьшится диапазон выбора».