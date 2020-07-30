Курс доллара: рубль посыпался под давлением внешних и внутренних факторов

Российский рубль днём 30 июля посыпался к доллару и евро под давлением целого ряда внешних и внутренних факторов. Так, доллар поднялся выше 73,00 руб. и по данным на 14:15 мск торгуется по 73,65, руб. прибавив сразу 1,50%. Евро взлетел выше 86,00 руб., и торгуется по 86,52 (+1,07%).

По мнению большинства экспертов, падение курса национальной валюты происходит из-за завершения налогового периода, которое привело к резкому снижению предложений экспортной выручки, наблюдавшейся в конце июля.

Ещё одним фактором мощного давления на курс рубля является покупка валюты неэкспортными корпорациями для выплат дивидендов держателям российских GDR.

Кроме того, против рубля выступает сезонное ухудшение текущего счёта России. На это, ко всему прочему, накладывается сокращение притока валютной выручки из-за снижения экспортных поставок российского «чёрного» золота в рамках соглашения ОПЕК+, и низкий уровень июльских валютных интервенций ЦБ РФ.

Ещё одной причиной ослабления рубля и повышения курсов доллара и евро является рост спроса на иностранную валюту среди наших соотечественников, так как уже завтра фактически стартует отложенный из-за пандемии коронавируса сезон отпусков в зарубежные страны. При этом в процессе открытия новых международных направлений объём покупки валюты будет только увеличиваться.

Среди внешних факторов давления на курс национальной валюты эксперты называют мировые цены на нефть марки Brent, которые не могут перешагнуть барьер в 44 долл. за баррель и торгуются сегодня по 43,40 долл.

Между тем, во всём мире продолжает нагнетаться паника по поводу второй волны пандемии коронавируса COVID-19, из-за чего инвесторы предпочитают избавляться от риска и переходит в более защитные активы.

Не придаёт уверенности рублю обострение противоречий между Вашингтоном и Пекином, а также возможные санкции против госдолга РФ, банковского сектора и нефтяной отрасли.

Поэтому в целом, как полагают эксперты, в ближайшей перспективе рубль в обеих валютных парах продолжит снижение. Об этом, в частности, заявил Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург». По его мнению, уже на следующей неделе национальная валюта ещё сильнее уйдёт в сторону понижения, реагируя на сезонное сокращение притока валюты от торговых операций, а также на снижение операций российского Минфина на валютном рынке.