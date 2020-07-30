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Курс доллара: в Сбербанке рассказали, что будет с рублем после заседания ФРС

Москва, 30.07.2020
  • Курс доллара: в Сбербанке рассказали, что будет с рублем после заседания ФРС

Алексей Павлишак/ТАСС

Российский рубль вечером в среду растерял свой рост к доллару и перешёл в минус к евро на торгах Мосбиржи. Так, к закрытию основной сессии курс доллара составил 72,54 руб., потеряв за сутки 5,25 коп. При этом единая валюта ЕС укрепилась по сравнению со вчерашним днём на 28,50 коп., торгуясь по 85,37 руб.

Таким образом, нацвалюта вернулась ко вторничным показателям в паре с долларом и развернулся вниз в паре с евро вслед за динамикой резервных мировых валют на рынке Forex. При этом игроки находились весь день в ожидании итогов очередного двухдневного заседания ФРС на фоне опасений, что экономики США после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстро не восстановится.

Напомним, вчера вечером американский центробанк принял решение не менять ключевую ставку, оставив её на уровне 0-0,25%.

Ещё накануне этого решения аналитики Sberbank CIB отмечали, что Федрезерв вряд ли преподнесёт сюрприз, оставив ставку без движения. При этом они предположили, что центробанк США попытается ещё более четко обозначить ожидания по ставкам и укажет на возможность их повышения лишь при росте инфляции за целевой уровень в 2%.

Кроме того, как заявили в Сбербанке, Федрезерв может увеличить объём ежемесячных покупок облигаций на фоне замедления восстановления американской экономики в условиях фактического начала второй волны COVID-19.

«Всё это, конечно, ударит по доллару, который до конца этой рабочей недели продолжит слабеть в паре с евро. При этом единая валюта Евросоюза может достичь нового локального максимума – 1,18 долл., а так как высокого спроса на валюту в ближайшие дни пока не предвидится, рубль стабилизируется к доллару в нижних границах диапазона 72,30-72,00», – резюмировали эксперты Сбербанка.

Солидарен с ними Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», который уверен, что в ближайшие дни на фоне решения ФРС пара доллар-рубль вернётся к отметке в 72,00 или даже ниже.

«Если же говорить о перспективах рубля в длинную, то здесь не всё так радужно. Вероятнее всего в августе национальная валюта вновь уйдёт в сторону понижения, реагируя на сезонное сокращение притока валюты от торговых операций и снижения операций российского Минфина на валютном рынке», – заявил он.

Дмитрий Полевой из РФПИ также считает, что позиции рубля назвать прочными нельзя. По его мнению, сейчас на торговых площадках наблюдается устойчивый спрос на валюту, который связан с дивидендным фактором.

«Держатели российских акций, получив выплаты, стремятся как можно быстрее перевести их в евро и доллары, чтобы вывести за пределы нашей страны, – пояснил он. – Примерно до середины августа этот фактор продолжит оказывать значимое влияние на курс российской валюты. А самой тяжёлой для рынка, а соответственно и для рубля может стать первая неделя августа, когда в валюту будут конвертированы дивиденды на 3,5 млрд долл.».

В свою очередь Сергей Дроздов из ГК «ФИНАМ» полагает, что закрепление пары доллар-рубль выше коридора 71,00-72,00 в дальнейшем может вывести её к уровню 73,00 и произойдёт это уже в первую рабочую неделю августа. На ближайшую же перспективу, по мнению экперта, курс рубля будет находиться в коридоре 72,30-72,50 руб. за один доллар.

Аналитики Сommerzbank полагают, что на рубль пока продолжат давить такие факторы, как снижение интервенций российского регулятора, обратная конвертация в валюту полученных иностранными фондами дивидендов от компаний РФ, нестабильные нефтяные котировки, сезонное ухудшение текущего счёта России, а также валютный спрос от отечественных импортёров и населения к открытию с 1 августа российской границы.

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