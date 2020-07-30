МКБ будет выдавать нецелевые кредиты онлайн

Московский кредитный банк (МКБ) запустил технологию «0 визитов», которая позволяет оформить и получить нецелевой кредит без посещения офиса банка.

«Современные финансовые технологии позволяют получать все больше привычных банковских сервисов и услуг полностью в дистанционном формате. Ориентируясь в реализации стратегических проектов на социальную составляющую нашей деятельности, мы перевели получение кредита полностью в онлайн формат. Это особенно важно в текущих условиях борьбы с эпидемией коронавируса и практики социального дистанцирования», - отметил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

Оформить заявку можно через интернет или мобильный банк «МКБ Онлайн». В случае одобрения кредита, выдача средств осуществляется онлайн. В мобильном банке «МКБ Онлайн» можно посмотреть документы по кредиту, отслеживать график ежемесячных платежей по кредиту и осуществлять их погашение, не выходя из дома.