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МКБ будет выдавать нецелевые кредиты онлайн

Москва, 30.07.2020

Московский кредитный банк (МКБ) запустил технологию «0 визитов», которая позволяет оформить и получить нецелевой кредит без посещения офиса банка.

«Современные финансовые технологии позволяют получать все больше привычных банковских сервисов и услуг полностью в дистанционном формате. Ориентируясь в реализации стратегических проектов на социальную составляющую нашей деятельности, мы перевели получение кредита полностью в онлайн формат. Это особенно важно в текущих условиях борьбы с эпидемией коронавируса и практики социального дистанцирования», - отметил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

Оформить заявку можно через интернет или мобильный банк «МКБ Онлайн». В случае одобрения кредита, выдача средств осуществляется онлайн. В мобильном банке «МКБ Онлайн» можно посмотреть документы по кредиту, отслеживать график ежемесячных платежей по кредиту и осуществлять их погашение, не выходя из дома.

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