«Мобильная цифровизация в России: кто лидирует?»

О цифровизации как глобальном тренде говорят уже несколько лет – на мировом уровне началась настоящая гонка вооружений. Впрочем, исследования показывают, что в России, несмотря на принятую в рамках реализации указа президента программу «Цифровая экономика 2024», компании не спешили внедрять новые технологии.

За лидерами направления успеть уже не так просто: после всеобщей компьютеризации, внедрения облачных технологий и автоматизации производств началась мобильная цифровизация. Насколько отстают отечественные компании от зарубежных и чем мобильные технологии способны помочь промышленникам и госсектору в работе, «Эксперту» рассказал директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics Александр Терехов.

По ощущениям, масштабная цифровизация бизнеса в России – это история последних десяти, максимум – пятнадцати лет. А как давно у нас началась мобильная цифровизация? Сильно ли мы отстаем от Запада?

Мобильная цифровизация в мире началась где-то 12 лет назад, в 2008-м. Тогда же Samsung как розничная компания на уровне штаб-квартиры решила открыть B2B-направление по взаимодействию с государственными и корпоративными заказчиками. Примерно четыре года спустя мы создали аналогичное направление и в России, опираясь на уже имеющийся зарубежный опыт, поэтому на сегодняшний день уровень и качество технологий в России мало чем отличается от западного. Активные внедрения в России начались три года назад. Раньше бизнес просто не понимал, зачем нужна цифровизация. Люди привыкли к стандартным функциям телефона, с помощью которого звонят, пишут СМС или сообщения в мессенджерах. Как использовать мобильные устройства в рабочих целях, им было не совсем понятно. По сути, мы создавали новый рынок и были своего рода евангелистами – ходили по компаниям, рассказывали про мировой опыт и потенциальный эффект для бизнеса.

Какие отрасли первыми включились в цифровизацию?

Ритейл всегда был локомотивом цифровизации. Еще в самом начале, 5-6 лет назад, активно тестировались смартфоны и планшеты для мерчандайзеров, контролирующих выкладку товара в торговой точке, POS-терминалы с использованием мобильных устройств или гаджеты для сканирования, складского учета и инвентаризации. Если решение не подходило – его откладывали, если имело экономический эффект – брали на вооружение.

На текущий момент ритейл продвинулся дальше всех, это наиболее готовая к цифровизации отрасль экономики. Следом идут банки, но не все, а только лидирующие, затем государственный сектор и промышленность.

Разве банки не одни из самых продвинутых в плане цифры?

Это прозвучит странно, но банковский сектор наименее готов к цифровизации. Есть, конечно, лидеры, которые вкладывают в данное направление – по нашему опыту, это Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Альфа-Банк, но банковский сектор консервативный и осторожный, и если существует хотя бы малейший риск при внедрении какой-то технологии, то скорее всего, ее не внедрят, несмотря на потенциальную дополнительную прибыль.

Удивительно видеть на втором месте госсектор. Под какие задачи ему нужны цифровые мобильные инструменты?

Да, как ни странно, государственный сектор имеет объективную потребность в таких технологиях, и мы видим, что развитие Москвы в этой области идет семимильными шагами. В целом, в госсекторе много «мобильных» сотрудников. Это и инспекторы, и парковщики, которые постоянно в движении, и сотрудники сфер здравоохранения и образования. Во время самоизоляции, например, сотрудникам полиции нужны были гаджеты для проверки QR-кодов на улицах, и мы предлагали им подходящие решения.

Кроме того, и в обычное время сотрудникам силовых структур необходимы мобильные устройства для оперативного доступа к информации во внутренних системах с возможностью внесения данных. Подобные инструменты, и наши устройства в частности, уже используются во многих регионах. Разумеется, сохранность данных на них обеспечена в соответствии с требованиями информационной безопасности заказчика.

А если говорить про социалку и медицину?

Мы реализуем много проектов по оснащению скорой помощи мобильными устройствами. Благодаря тому, что у медицинской бригады на вызове есть устройство, на котором доступна основная информация о пациенте: история болезни, противопоказания, рекомендации — человеку оказывают необходимую оперативную помощь.

Что касается цифрового образования, то в некоторых ситуациях без него действительно не обойтись, как в случае с пандемией, когда все вынуждены сидеть дома. Есть и другие возможные обстоятельства - например, были проекты, помогающие больным детям с помощью планшетов продолжать обучение вместе со своими одноклассниками, пускай и виртуально.

Вы также упомянули промышленность. А какие решения сейчас интересны промышленникам?

В промышленности много ограничений на применение мобильных устройств. Рассмотрим, например, нефтегазовую отрасль. Несмотря на то, что в ней активно внедряются проекты мобильных инженеров или обходчиков, к гаджетам предъявляются высокие требования как в плане защиты самого устройства, так и с точки зрения его «начинки».

Наша компания реализовала множество проектов для заказчиков из энергетического сектора. Там требуется регулярный осмотр оборудования, например, трубопроводов или подстанций, и раньше человеческий фактор становился проблемой. Обходчик, который заведовал чек-листом или ведомостью, мог просто полениться сделать свою работу и заполнял формуляр, не вставая со стула. Его добросовестность было невозможно проверить. Теперь же бумажные чек-листы заменили мобильные устройства, которые невозможно обмануть. Сотруднику выдается оборудование, на которое загружено специальное программное обеспечение. Оно контролирует перемещение персонала и позволяет завершить процесс осмотра только после реально совершенного обхода.

Так как требования к безопасности у всех компаний разные, существуют варианты подобных решений даже без геолокации. Можно, например, поставить в нескольких точках маршрута RFID-метки. Сотрудник приходит, прикладывает устройство и только после этого получает доступ к системе. Принцип работы такой же, как у пропуска на работу, только с помощью мобильного устройства.

Какие еще технологии внедряют нефтегазовые компании?

Нефтегазовые компании проводят тренинги и инструктажи с использованием VR. Так, с одной нефтяной компанией мы реализовали проект по обучению сотрудников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Отрабатывали разлив нефти на объекте. Для этого была построена 3D-модель станции. Человек надевал очки и, по сути, проходил тематический квест в виртуальной реальности. Упражнение повторялось несколько раз, и люди запоминали, что надо делать при форс-мажоре. В отличие от стандартного тренинга, после которого мало что остается в голове, при виртуальном обучении за счет эмоционального вовлечения информация хорошо усваивалась.

Подобные инструктажи хорошо показали себя еще на этапе пилота: снизилась мелкая аварийность, и люди с большим интересом приходили на тренинги. Обучение такого формата удобно еще и потому, что посещение виртуального класса не требует командировок: вы можете в любой момент собрать персонал без отрыва от производства.

Ну и естественно, мобильные цифровые технологии актуальны для офисных сотрудников любых компаний, которые часто находятся в разъездах. Некоторые технологии позволяют заменить ноутбук, подключив мобильный телефон к любому монитору или телевизору. А если добавить клавиатуру, получается полноценный компьютер. Мы и сами используем такие инструменты.

А может ли сейчас телефон полноценно заменить рабочий компьютер и возможно ли это в будущем?

Безусловно, это возможно. Уже сейчас есть решения, в которых смартфон может заменить хотя бы на время ПК; к нему можно подключать монитор, клавиатуру и мышь. Я говорю о режиме Dex, в котором рабочий стол смартфона или планшета становится максимально похожим на Windows, благодаря чему сотрудник выполняет привычные рабочие задачи. По сути пользователь носит с собой в кармане «компьютер», например, он может начать работать с документом по дороге на встречу, а затем по прибытии в офис вывести его на экран и продолжить дополнять, редактировать. С помощью подобных технологий офисные сотрудники не так привязаны к своим рабочим местам, как это было несколько лет назад. Однако более сложные задачи вроде графического моделирования или работы со сложными таблицами делать с телефона сложнее, но это даже вопрос не производительности, а комфорта. Для скрупулезных долгих процессов необходимо удобное рабочее место.

Я правильно понимаю, что благодаря облачным технологиям все, что ты делаешь за рабочим компьютером, уже может автоматически переноситься в твой телефон?

В теории – да. На практике – нет, потому что еще есть соображения информационной безопасности, и не все данные разрешено перемещать или хранить за периметром информационной инфраструктуры организации.

Кстати о цифровой безопасности. Вы уже упоминали о ней раньше в связи с банками. Как бизнес может быть уверен, что данные при использовании мобильных устройств в работе защищены? Чем грозит использование незащищенной техники?

Утечкой информации. В наше время самое ценное – это информация, и ее потеря может грозить серьезными убытками. Например, многие сегодня пользуются мобильными банками или расплачиваются с помощью телефона, хранят в нем важные документы. Потерять эти данные никому бы не хотелось.

В телефонах Samsung для таких вещей есть защищенная папка, по сути — мини-криптоконтейнер, безопасная область, до которой никто не сможет добраться. Я храню там все, что связано с финансами, потому что держать это в открытом доступе безответственно, всякое может произойти.

Для корпоративного же использования предусмотрена дополнительная защищенная среда, которая помогает отделить пользовательские данные от корпоративных и обеспечивает сохранность конфиденциальной информации компании.

А кроме крипотоконтейнеров?

С помощью технологий есть возможность запретить хранение данных на устройстве. Для этого необходимо создать защищенный шифрованный канал связи и использовать технологии удаленного доступа. Сотрудник сможет дистанционно через телефон посмотреть файлы на своем рабочем компьютере или виртуальном рабочем месте, внести в них какие-то изменения, но после окончания сессии никакой информации в телефоне или планшете не остается, поскольку данные не покидают защищенный контур предприятия.

Видите ли вы какие-то препятствия для дальнейшей цифровизации?

Согласно исследованиям, предприниматели отмечают, что цифровизация повышает удобство ведения бизнеса (с 34% до 57%), увеличивает скорость работы (с 33% до 53%) и улучшает клиентский сервис (с 15% до 22%). И в нашей работе мы заметили этот тренд – осознание и принятие диджитализации. Но есть ряд препятствий для развития мобильной цифровизации в стране. Например, импортозамещение..

К тому же, конечно, важную роль играет вопрос бюджета. После пандемии мы проводили анализ, который показал, что компании сокращают расходы. За несколько месяцев рынок коренным образом изменился, и как он будет развиваться дальше – пока неясно.

Изучая соответствующие данные, мы убедились в этом - пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации бизнеса, индекс цифровизации в России за полгода вырос на 5 п.п. с 45 в 2019-м до 50 п. п.

Мы видим, что желание и необходимость назрели. В тоже время понимаем, что главным камнем преткновения на пути к цифровизации является дефицит бюджета. Это подтверждается данными PWC: 54% руководителей компаний отмечают, что недостаток финансовых средств является основной трудностью при внедрении новых технологий. Несмотря на это, спрос на цифровизацию точно продолжит расти - пандемия показала, что быстрее адаптируются к кризисным ситуациям компании, которые готовы переходить в цифру.