На задержанных в Белоруссии граждан России завели дело о подготовке терактов

На задержанных в ночь на 29 июля в Белоруссии граждан России завели уголовное дело.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на государственного секретаря Совбеза республики Андрея Равкова, в уголовном деле речь идёт о подготовке террористических актов. По словам Равкова, задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 32 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».

Вечером 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе экстренного заседания Совета Безопасности страны заявил, что случившееся является чрезвычайным происшествием. При этом он подчеркнул, что ждёт от властей нашей страны объяснений.