Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 30 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире к утру 30 июля превысило 16,9 миллиона человек в 188 странах. По информации проекта, в мире заражены 16 978 206 человек, суточный прирост составляет около 225 тысяч. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии - 667 011 инфицированных. Выздоровели более 9,9 миллиона человек.

На первом месте мирового антирейтинга по заболевшим COVID-19 находятся США, где число инфицированных превысило 4,4 миллиона. На второй строчке расположилась Бразилия, в стране более 2,5 миллионов зараженных. Индия на третьем месте (1,5 миллиона). Россия закрепилась на четвертой позиции (828 тысяч). Далее следует ЮАР (471 тысяча). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Самое большое число безвозвратных потерь выявлено в США - 150 713 человек. Также высокая смертность – более 10%, наблюдается в странах Европы наиболее пострадавших от пандемии.

В России по последним данным за сутки выявлено 5475 заболевших. Выздоровело за все время эпидемии 620 тысяч пациентов, число летальных исходов в общей сложности достигло 13 673.