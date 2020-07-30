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Получить субсидию на оплату услуг ЖКХ с 2021 года станет проще

Москва, 30.07.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что с 2021 года россиянам не придется обивать пороги чиновничьих кабинетов, чтобы получить субсидию на оплату ЖКХ.

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию», заявил глава правительства, открывая заседание кабинета министров.

По словам Мишустина, уже подготовлено соответствующее постановление.  В соответствии с ним, функцию сбора всей необходимой информации будет выполнять уполномоченный орган, используя единую систему межведомственного электронного документооборота и информационных систем региональных органов власти.  

Накануне глава кабинета министров подписал распоряжение о перераспределении между регионами 9 млрд рублей на льготы населению по оплате услуг ЖКХ они предоставляются отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.  Эти льготники оплачивают лишь половину стоимости коммунальных услуг, остальную часть государство погашает за свой счет.

Решение о перераспределении средств было принято в связи с тем, что из-за непростой экономической ситуации у 30 регионов появилась необходимость в дополнительных субвенциях из федерального бюджета, всего в 2020 году на эти цели будет выделено более 106 млрд рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

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