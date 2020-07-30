Получить субсидию на оплату услуг ЖКХ с 2021 года станет проще

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что с 2021 года россиянам не придется обивать пороги чиновничьих кабинетов, чтобы получить субсидию на оплату ЖКХ.

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию», — заявил глава правительства, открывая заседание кабинета министров.

По словам Мишустина, уже подготовлено соответствующее постановление. В соответствии с ним, функцию сбора всей необходимой информации будет выполнять уполномоченный орган, используя единую систему межведомственного электронного документооборота и информационных систем региональных органов власти.

Накануне глава кабинета министров подписал распоряжение о перераспределении между регионами 9 млрд рублей на льготы населению по оплате услуг ЖКХ — они предоставляются отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. Эти льготники оплачивают лишь половину стоимости коммунальных услуг, остальную часть государство погашает за свой счет.

Решение о перераспределении средств было принято в связи с тем, что из-за непростой экономической ситуации у 30 регионов появилась необходимость в дополнительных субвенциях из федерального бюджета, всего в 2020 году на эти цели будет выделено более 106 млрд рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.