Прогноз погоды: синоптики рассказали о превратностях осени

Уже маячит на пороге август и пахнет выжженной солнцем травой, листья на деревьях потемнели, воздух становится прозрачным, а небо как будто выгорело. Поля из зелёных постепенно превращаются в золотистые. Вроде и жара ещё держится, но то, что до осени осталось немного времени, ощущается очень остро, а природа словно замирает в ожидании погружения в долгий сон.

Наверное, нельзя найти человека, которого не волновала бы погода предстоящей осень, а если он говорит, что ему всё равно – наверняка немного лукавит. Синоптики, рассказывая о превратностях осени 2020, прогнозируют нам в целом тёплую погоду с некоторым превышением климатической нормы. Но при этом предупреждают, что местами возможны температурные перепады, периоды резкого похолодания, мощные холодные дожди. А, например, в ноябре уже можно ждать первого снега и мороза.

Напомним, ранее метеорологи обещали, что лето 2020 будет очень спокойным и ровным. Но из-за глобального потепления оно выдалось контрастным и нестабильным. А что же нас всё-таки ждёт осенью 2020? Попробуем разобраться.

Погода в сентябре 2020. Предварительны прогноз синоптиков

Сентябрь начнётся традиционно тёплыми днями практически на всей территории Русской равнины. Холод и промозглые дожди не сразу придут в регионы – природа даст нам время привыкнуть и адаптироваться к новому времени года.

Юг России, в том числе Крым и Краснодарский край, традиционно подарят отдыхающим и жителям этих регионов бархатный сезон. Удушающая жара, стоявшая практически всё лето сменится здесь приятным теплом до плюс 25-27. Комфортнее всего будет на курортах, расположенных на ЮБК – в Ялте, Алупке и Алуште – море здесь прогреется почти до тех же показателей, что и воздух – до плюс 23-25.

Сочи, Анапа, Новороссийск и особенно Краснодар где-то даже переплюнут Крым по температурному фону – плюс 30. Поэтому весь первый осенний месяц будет казаться, что лето продолжается. Только ближе к 25 числу столбики термометров по всему югу страны ощутимо начнут падать и выше плюс 20 станут показывать крайне редко.

Столицу нашей родины Москву особые потрясения в начале сентября не ожидают. До середины месяца в городе и области будет стоять приятное тепло, осадков не обещается. Зато после 15 сентября прогнозируется приход очень сильного циклона, который и принесёт с собой настоящую осеннюю погоду: ливни, холодные плюс 12-15 и шквалистый ветер.

Погода в Санкт-Петербурге в начале осени точно никого не удивит. Синоптики, основываясь на десятилетних наблюдениях за погодой, обещают нам, что будет всё как всегда: дожди, морось, пасмурно, ветер и набившее оскомину за 300 с плюсом лет – наводнения. Бабье лето планируется в СПб после 10-12 числа, но тепло простоит не долго, да и холодный ветер с переменной облачностью не будут радовать – градусники покажут плюс 15-17. Конец месяца ознаменуется обширным циклоном, который затронет Северную Пальмиру лишь краем, но зато обильно польёт дождями.

Погода в октябре 2020. Долгосрочный прогноз синоптиков

Октябрь принесёт в Крым настоящую осень. Прогнозируется, что термометры замрут на отметке плюс 15 и ни градусом выше. Начнутся холодные проливные дожди, море заштормит. Правда, не сильно.

С середины месяца погода на территории полуострова ухудшится, показывая всем, что лето совершенно точно, закончилось и пора утепляться: воздух остынет до плюс 12-13, осадков станет существенно больше, а вот ясных дней – меньше.

Краснодарский край немногим будет отличаться от крымской осени – но, здесь погода будет чуть-чуть теплее, а осадков поменьше: метеорологи обещают плюс 15, местами до плюс 18. Тепло простоит недолго – конец октября принесёт значительное и довольно резкое похолоднее.

В Ставропольском крае ожидается более холодная чем у соседей погода. К средней температуре плюс 12 добавятся пронизывающий ветер с порывами до 20 метров в секунду и ливневые дожди. Солнечных дней будет очень мало.

Исключение составит Кисловодск, который местные жители называют городом солнца. Здесь даже в самую пасмурную погоду, всё равно лучик солнца станет пробиваться через плотные облака. В любом случаи превратности осенней погоды вряд ли испортят отдых тем, кто планирует в октябре провести свой отпуск на юге страны.

Климатическая обстановка в Москве во втором месяце календарной осени будет холодной, промозглой и неприветливой. Столбики термометров не покажут выше плюс 11-13. А середина месяца отметится ещё большим снижением температуры до плюс 8-10 и возможными осадки в виде мокрого снега.

В СПб первая половина октября принесёт много осадков от дождя до мокрого снега, а то и всё вместе и сразу. Третья декада начнётся в Северной столице с похолодания – градусники станут показывать не выше плюс 10, а по ночам столбики термометров поползут к нулю. В последних числах уже возможно понижение дневных температур до отрицательных значений.

Прогноз погоды на ноябрь 2020

Столица России в ноябре уже готова стать совсем зимней. Если прошлый год снега и морозов в последнем месяце осени практически не было, то в 2020 году синоптики рекомендуют москвичам и гостям столицы готовиться к холодной погоде со снегом. При этом температура воздуха не будет днём прогреваться выше плюс 5, по ночам ожидаются заморозки, которые ближе к последним числам ноября перейдут в самые настоящие морозы. Осадков же станет меньше.

Город на Неве в ноябре всегда преображается: воздух становится прозрачным, дождей почти не бывает, днём воздух прогревается до плюс 5, ярко-голубое небо, а деревья сбрасывают листву. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, также будет и в этом году.

Поэтому если вы планируете посетить Северную Пальмиру, то ноябрь для этого самое оптимальное время. Конечно, возможен снег, но его обещают ближе к концу месяца, как и стабильные минусовые температуры на градусниках.

Поволжье в ноябре ожидается сумрачным всю первую декаду: холодные ливни, туманы, заморозки по ночам. А вот числа с 11-12 небольшие морозы возможны в светлое время суток. К концу месяца метеорологи обещают снег и почти уже настоящую зимнюю климатическую обстановку.

Пока, это всего лишь долгосрочный прогноз, который ещё может поменяться. Тем более, наблюдая за непредсказуемой погодой в этому году – ожидать можно чего угодно. Но, будем надеяться, что осень 2020 со всеми своими превратностями всё-таки не станет сильно выходить за привычные климатические показатели, а если вдруг и удивит, то только приятными сюрпризами.