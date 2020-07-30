Роспотребнадзор дал специальные рекомендации по приобретению арбузов

На сайте Роспотребнадзора 30 июля появилось сообщение «О рекомендациях по выбору арбузов и дынь».

В нем ведомство отмечает несомненную ценность арбузов, которые содержат много фруктозы и фолиевой кислоты, богаты магнием, калием и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Эти плоды - прекрасное мочегонное средство, полезное при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Но как раз из-за высокого содержания сахара и клетчатки детям и тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы употреблять их стоит понемногу – до 100 грамм за раз.

И, как подчеркивает Роспотребнадзор, не каждый арбуз, продающийся на нашем рынке хорош и полезен. Ведомство дало советы, как выбрать «правильный».

Как говорится в опубликованных рекомендациях, «хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку…должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус».

Роспотребнадзор напоминает о необходимости тщательнейшим образом вымыть плоды, иначе содержащиеся на его поверхности микроорганизмы, пыль, частички почвы могут попасть вовнутрь, и, быстро размножившись, вызвать кишечное расстройство.

В рекомендациях отмечено также, что у корки арбуза скапливаются самые вредные вещества. И хотя определить содержание нитратов по-настоящему можно только в лаборатории, все же следует обратить внимание на цвет арбуза – у «плохого» мякоть имеет «интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками».

Как обычно, Роспотребнадзор не советует покупать арбузы и дыни на развалах у автодорог – там они вбирают в себя автомобильные выхлопы и накапливают тяжелые металлы, а кроме того, в таких местах продается продукция, не прошедшая санитарный контроль.

У «правильного» продавца место торговли должно быть огорожено, под навесом, арбузы не хранятся навалом на земле, а разложены на стеллажах и укрыты тентом, а на ночь их убирают с улицы. Кроме того, в наличии должен быть пакет документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемой продукции, и соблюдены все санитарно-гигиенические требования, предъявляемые мелкорозничной торговле, включая медицинскую книжку продавца.