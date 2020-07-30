Семья Фургала начала сбор денег на адвокатов

Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратилась к жителям региона помочь им деньгами для оплаты услуг адвокатов, передает «Интерфакс». Обращение сестры экс-чиновника Галины опубликовано в инстаграме регионального отделения ЛДПР.

Ранее объявлялось о планах по созданию фонда поддержки Сергея Фургала, однако, позже выяснилось, что на это может потребоваться до четырех месяцев. В этой связи было принято решение нанять для защиты чиновника адвокатов Хабаровского края.

Сестра экс-губернатора объяснила, что семья не может оплачивать услуги адвокатов из-за того, что все счета арестованы. Женщина пообещала предоставлять регулярные отчеты о расходах поступивших средств.

Напомним, бывший губернатор Сергей Фургал был арестован 9 июля, позже перевезен в Москву. Его обвиняют в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Сам бывший чиновник все обвинения отвергает.

Начиная с 11 июля, в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку. Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.