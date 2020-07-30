Собянин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. По словам мэра, в настоящее время ситуация с COVID-19 является стабильной.

«Пик коронавируса пройден, пандемия находится на минимальном уровне, ниже которого вряд ли опустится, – заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24». – Надо понимать, что коронавирус в Москве точно не уйдет в ноль, так как в столичном мегаполисе проживают миллионы граждан, а ещё сотни тысяч передвигаются через наш город. Поэтому в ближайшие недели будет происходить та же ситуация, что и в последний месяц».

При этом градоначальник предположил, что в Москве ежесуточно будут выявлять около 650-700 новых случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выросло число зараженных коронавирусной инфекций на 5 509 человек. Нарастающим итогом в стране выявлено 834 499 случаев COVID-19. Общее число летальных исходов – 13 802, из которых 129 человек скончались за последние сутки. Поправились и выписаны за всё время эпидемии 629 655 пациентов, в том числе 9 322 за последние 24 часа. Таким образом, общее число активных больных в стране составляет 191 042 пациента.

Наибольшее число новых диагнозов поставлено в Москве – 678. На втором месте Свердловская область, в которой 215 подтвержденных за сутки случаев коронавируса нового типа. На третьем Ханты–Мансийский АО (+172). В пятерке Санкт-Петербург (+162) и Нижегородская область (+158).