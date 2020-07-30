Американский контингент в Германии уменьшится на треть

Министр обороны США Марк Эспер объявил о планах по выводу из Германии трети расквартированных там американских войск. Приблизительно 5600 из 11900 выводимых из ФРГ американских военнослужащих переедет на территории других членов НАТО в Европе. На данном этапе планируется, что в основном они разместятся в Италии и Бельгии. Однако после заключения соответствующих соглашений со странами Балтии и Польши, часть может отправиться на восток к границам России.

Остальные 6300 человек вернутся в США, но часть из них на ротационной основе вскоре вновь будет переброшена в Старый Свет.

«Наша задача - как можно оперативнее выполнить поставленные задачи,- заявил Марк Эспер в среду, 29 июля, на пресс-конференции в Пентагоне.- Выполнение одних мероприятий начнется уже в течение ближайших недель, другие займут больше времени…»

По словам главы Пентагона, решение о выводе столь значительного контингента из ФРГ не было спонтанным и принималось после длительного обдумывания. Оно принято для выполнения главной задачи – усиления НАТО и сдерживания России. Вывод войск поможет также успокоить союзников на востоке Европы и усилит стратегическую гибкость США. В целом решение принято, но детали его со временем могут измениться, подчеркнул Эспер.

Несколько иначе объяснил вывод войск из Германии Дональд Трамп, объявивший о нем полтора месяца назад, в середине июня. Правда, президент США говорил о выводе 9,5 тыс. военнослужащих.

По словам Трампа, вывод войск это наказание Берлина за то, что он тратит на оборону слишком мало средств. В 2014 году страны НАТО договорились выделять на оборону к 2024 году как минимум 2% от ВВП. ФРГ в прошлом году потратила на военные нужды, по данным DW, 49,3 млрд долларов или 1,3% ВВП. Вероятность выполнения обещания довести военные расходы до 2% от ВВП за три года крайне низкая.

«Германия не выполняет обязательства, - объяснил Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме. - Она задолжала НАТО миллиарды и миллиарды долларов. С какой стати мы должны держать там все эти войска?»

Согласен с шефом и Эспер, который тоже считает, что Германия, самая богатая страна в Европе, может и должна тратить на свою оборону больше, чем она это делает сейчас.

Марк Эспер рассказал также о планах перевести штаб Европейского командования ВС США из немецкого Штутгарта в Бельгию. В связи с выводом войск из Германии отменяется ранний план перевести в ФРГ 2,5 тыс. военнослужащих ВВС США, которые сейчас находятся в Великобритании.

Вместе с личным составом Германию покинет и часть американской военной техники. Например, эскадрилья истребителей F-16 перебазируется в Италию.

Кроме этого, Пентагон намерен перевести основную часть штаба Пятого корпуса Армии США из Форт Нокса в Польшу.

Глава военного ведомства США пообещал провести передислокацию войск, которая обойдется американским налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов, в кратчайшие сроки, но едва ли переброска такого внушительного контингента войск будет выполнена до окончания первого президентского срока Дональда Трампа в январе 2021 года.

Кстати, Джо Байден пообещал в случае победы на выборах отменить решение о выводе войск из Германии. Сам Дональд Трамп тоже оставил себе путь для отступления, заявив, что если Берлин выполнит обязательства о выделении на оборону 2% от ВВП, то американские военные вернутся в Германию.