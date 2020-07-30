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США отправили к Марсу экспедицию стоимостью 3 миллиарда доларов

Москва, 30.07.2020

В 14:50 московского времени или в 07:50 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал стартовала американская миссия к красной планете.

Ракета-носитель Atlas V должна доставить к Марсу самый большой марсоход в мире под названием Perseverance, что переводится с английского, как настойчивость, и  вертолет Ingenuity.

Perseverance длиной 3 метра, шириной  2,7 метра и массой более тонны просто напичкан исследовательским оборудованием. Помимо бура для забора проб из марсианской почвы у него есть роботизированная рука, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, спектрометр с тепловизором, еще один спектрометр ультрафиолетовый для  обнаружения органических веществ, видеокамеры и приборы для метеонаблюдений и прочее научное оборудование. Космический аппарат также имеет на борту агрегат MOXIE, задача которого перерабатывать диоксид углерода в кислород, очевидно, с прицелом на экспедицию с участием человека.

В соответствии с планами NASA, 18 февраля 2021 года марсоход совершит  посадку на поверхность красной планеты в районе кратера Езеро, где, как надеются ученые, он сможет найти следы жизни.  

Perseverance уже пятый марсоход, запущенный Соединенными Штатами на Марс, а вот вертолет появится там впервые. Главная его задача фотографировать, для чего на «вертушке» установлены две камеры.

Нынешний июль можно назвать «марсианским» из-за активности, которую развернули разные страны в деле изучения красной планеты. Американская миссия уже третья за месяц. 20 июля к Марсу отправили свою экспедицию Арабские Эмираты, а 23 июля Китай. К слову, примерно на эти же даты был запланирован и старт российско-европейскую миссии «Экзомарс». Но из-за пандемии коронавируса и необходимости некоторых технических доработок он был отложен на два года до следующего  «астрономического окна».  Но 28 июля НПО «Лавочкина» сообщило, что специалисты из России и Евросоюза успешно испытали посадочную платформу «Экзомарс» на расстыковку.

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