Ученые спрогнозировали, откуда может пойти вторая волна коронавируса

Эксперты прогнозируют начало второй волны коронавируса в начале учебного года в вузах, пишет газета «Известия», ссылаясь на мнение ученых СПбГУ. Они опасаются, что иногородние студенты могут привезти в Москву и Петербург коронавирус, что и спровоцирует новую волну эпидемии.

В учебном заведении прогнозируют рост заболеваемости с 10 по 14 сентября этого года на 10-15%. Как считает соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков, для всех приезжающих в обязательном порядке необходимо ввести тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Либо, в качестве более строгой меры, можно ввести двухнедельный карантин.

При этом ожидается, что вторая волна этой осенью будет не столь серьезной, как первая. В группу риска попадут преподаватели вузов старше 65 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная.