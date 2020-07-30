В Кремле прокомментировали задержание граждан РФ в Белоруссии

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – прокомментировал задержание российских граждан в Белоруссии. По словам представителя Кремля, Москва не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по дестабилизации обстановки у задержанных граждан РФ, передаёт РИА Новости.

При этом Песков рассказал, что посол РФ в Белоруссии общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому в Москве ждут, что в результате этого общения будет получена полная информация о том, что произошло.

«Мы рассчитаем на то, что права наших граждан, которые были задержаны вчера в Белоруссии, будут в полной мере соблюдаться. Все утверждения о причастности РФ к протестам в Белоруссии - это инсинуации. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не планируют», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что на задержанных в ночь на 29 июля в Белоруссии граждан России завели уголовное дело о подготовке террористических актов. Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 32 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».