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В Минздраве рассказали о новом порядке медосмотра водителей

Москва, 30.07.2020

Олег Салагай – заместитель главы российского Минздрава – рассказал о новом порядке медосмотра водителями. По его словам, анализы на употребление алкоголя сдавать будут не все водители и кандидаты в водители, а лишь те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания, передаёт РИА Новости.

«Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», – подчеркнул он.

При этом, как пояснил Салагай, старые условия получения водительских медицинских справок будут действовать как минимум до конца 2020 года.

Напомним, скорректировать правила получения водителями медицинских справок планировали ещё в 2019 году. Основные новации заключались во введении дополнительных обследований, чтобы за руль не смогли сесть, в том числе, люди, склонные к алкоголизму, а также наркоманы.

Повышение стоимости и сложности в прохождении комиссии вызвали целый переполох в обществе. В результате чиновники Минздрава приняли решение отложить введение новых правил и существенно доработать их.

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