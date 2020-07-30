В Роспотребнадзоре назвали главную проблему при работе над вакциной от коронавируса COVID-19. Как заявили в ведомстве, основная сложность при её создании заключается в недостаточной изученности самого вируса, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что так как возбудитель нового типа коронавирусной инфекции выявлен относительно недавно, молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета недостаточно изучены. При этом в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время разработка вакцин от коронавируса идёт сразу по нескольким направлениям независимыми командами специалистов.

Кроме того, подчёркивается, что сроки испытаний всех вакцин строго регламентированы, а наблюдение за добровольцами займёт до 6 недель. Также должны пройти все необходимые лабораторные исследования, позволяющие установить соответствие основным критериям для регистрации вакцинного препарата.

В Роспотребнадзоре пояснили, что эффективность всех вакцин от COVID-19 оценят лабораторными методами, поэтому добровольцам не надо будет соприкасаться непосредственно с самим коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выросло число зараженных коронавирусной инфекций на 5 509. Нарастающим итогом в стране выявлено 834 499 случаев COVID-19. Общее число летальных исходов – 13 802, из которых 129 человек скончались за последние сутки. Поправились и выписаны за всё время эпидемии 629 655 пациентов, в том числе 9 322 за последние 24 часа. Таким образом общее число активных больных в стране составляет 191 042 пациента.

Наибольшее число новых диагнозов поставлено в Москве – 678. На втором месте Свердловская область, в которой 215 подтвержденных за сутки случаев коронавируса нового типа. На третьем Ханты – мансийский АО (+172). В пятерке Санкт-Петербург (+162) и Нижегородская область (+158).